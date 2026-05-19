Al Colombini gli studenti creano un podcast per parlare di sicurezza stradale, insieme ad Aci e Radio Sound – AUDIO, FOTO e VIDEO

Educare i giovani alla sicurezza stradale attraverso linguaggi contemporanei, strumenti digitali e partecipazione attiva. È questo l’obiettivo di “Strada Facendo – Parole che guidano”, il progetto educativo multimediale promosso da ACI Automobile Club Piacenza, Radio Sound e Piacenza24 rivolto agli studenti degli istituti superiori del territorio.
L’iniziativa nasce come estensione del percorso ACI “Per la Strada Sicura – La guida”, sviluppato insieme all’Ufficio Scolastico Provinciale di Piacenza e all’autoscuola PATENTEVAI – Ready2Go, che prevede incontri formativi interattivi dedicati ai temi della prevenzione e della responsabilità alla guida.
Gli studenti diventano protagonisti
Il cuore del progetto è il coinvolgimento diretto dei ragazzi, chiamati non soltanto ad ascoltare, ma a trasformarsi in veri creatori di contenuti.
Attraverso podcast, articoli giornalistici, fotografie e video, gli studenti potranno raccontare in prima persona il proprio percorso di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale.
L’obiettivo è duplice: da una parte promuovere comportamenti consapevoli alla guida, dall’altra sviluppare capacità comunicative, creative e senso civico.
I temi affrontati
Durante gli incontri formativi saranno approfonditi alcuni dei principali rischi legati alla circolazione stradale: dalle distrazioni alla guida, come l’uso dello smartphone all’abuso di alcol e sostanze. Ma anche rispetto dei limiti di velocità e della segnaletica, mobilità sostenibile e micromobilità e responsabilità individuale e collettiva. Tematiche affrontate con un linguaggio vicino alle nuove generazioni, per rendere più efficace il messaggio educativo.
Podcast, articoli e contenuti multimediali
Le classi partecipanti potranno realizzare:
- podcast audio di 2-3 minuti
- articoli redazionali in stile giornalistico
- contenuti fotografici e video dedicati al “dietro le quinte” del progetto
I materiali verranno pubblicati su Piacenza24.com e condivisi attraverso i canali social di ACI, Radio Sound e Piacenza24, offrendo ampia visibilità al lavoro degli studenti.
La challenge creativa
Elemento centrale dell’iniziativa sarà la challenge finale dedicata ai podcast realizzati dagli studenti.
La valutazione avverrà su due livelli:
- una giuria popolare, basata sulle interazioni social e sulla capacità di coinvolgere il pubblico
- una giuria di esperti, composta da professionisti della comunicazione, del giornalismo e del mondo scolastico
Tra i criteri di valutazione:
- originalità
- chiarezza espositiva
- efficacia comunicativa
- qualità complessiva del messaggio
Educazione civica e nuovi media
“Strada Facendo – Parole che guidano” punta così a trasformare la sicurezza stradale in un tema di cittadinanza attiva, utilizzando strumenti vicini ai giovani e valorizzando il ruolo della scuola come spazio di produzione culturale e partecipazione.
Un progetto che unisce formazione, comunicazione e creatività per costruire maggiore consapevolezza sulle strade e nella vita quotidiana.
La voce dei protagonisti
“Portiamo avanti questo progetto da parecchi anni nelle scuole, da quest’anno abbiamo pensato di portarlo insieme a Radio Sound e alla nostra autoscuola Patentevai Ready2Go per sensibilizzare i ragazzi sul corretto comportamento in strada. Il progetto consiste nel sensibilizzare i ragazzi, i giovani, prima di mettersi in auto, essere consapevoli di quello che fanno: non bere, non drogarsi, essere attenti soprattutto quando sono in strada”. Lo spiega Massimo Conte, responsabile Automobile Club Piacenza.
“Devo dire che da docente di questi studenti e da insegnante di autoscuola ho captato proprio una volontà di voler reagire un po’ allo status quo, a quella che era la situazione in generale e raccontare le loro esperienze per far capire un po’ anche ai loro compagni che la disattenzione, il mancato utilizzo e la conoscenza delle regole stradali effettivamente può portare ad avere dei grossi problemi e quindi hanno aderito in modo molto positivo al progetto che abbiamo detto e che ha portato alla realizzazione di questi prodotti, di questi podcast”, commenta Filippo Rezzoagli, docente Colombini e Insegnante Patentevai “Ready2Go”.
“Cerchiamo di creare un linguaggio dei giovani verso i giovani perché effettivamente noi possiamo raccontare quello che vogliamo però siamo tra virgolette dei boomer quindi il nostro linguaggio non è il loro linguaggio. Se riusciamo effettivamente a coinvolgerli e a portare loro stessi a raccontare e a far capire ai loro compagni quali sono le problematiche e le potenzialità di questi progetti effettivamente è la cosa migliore che ci possa essere”, conclude Rezzoagli.
Il ruolo dell’autoscuola “Sensibilizzazione e prevenzione”
“Sì, la sensibilizzazione e la prevenzione. Infatti, io credo molto in questo progetto in cui ACI Piacenza e l’istituto scolastico Colombini hanno creduto”, spiega Gianfranco Isatti, AD Autoscuola Patentevai.
“Perché a mio parere è la prevenzione che conta e per poter diminuire il numero di incidenti stradali bisogna cominciare a educare i giovani fin da piccoli: fin dalle elementari devono imparare il rispetto delle regole e il rispetto del codice della strada, solo così potremo abbattere il numero di morti sulle strade. Perché intervenire quando i ragazzi hanno 18 anni è già troppo tardi, bisogna prepararli prima e nel momento in cui conseguono la patente chiudere il percorso che hanno fatto ma che era incominciato anni prima. Purtroppo, nel nostro paese si fa solo repressione e poca prevenzione, è questo che conta e purtroppo poca gente crede in queste cose, poca gente spende il suo tempo a portare avanti dei progetti all’interno delle scuole. Io sono convinto che questa sia stata, io la definisco, una pazza idea: pazza idea che è stata concepita da ACI Piacenza e dall’autoscuola Patentevai”.
“Abbiamo trovato nell’istituto scolastico Colombini un istituto sensibile a queste cose, abbiamo portato avanti questo progetto, saranno prodotti dei podcast e il miglior podcast sulla sicurezza stradale sarà premiato”.