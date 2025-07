Una questione di cuore, Progetto Vita porta il suo messaggio alla Mostra del Cinema di Venezia – AUDIO

In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, il prossimo 29 settembre, Progetto Vita trasmetterà per la prima volta il cortometraggio “Una questione di cuore – Diamo una scossa alla speranza”, girato a Castell’Arquato con la collaborazione di Rfilm. Il corto, selezionato per la Mostra del Cinema di Venezia, è un potente strumento di sensibilizzazione sulla defibrillazione precoce e sull’importanza di intervenire subito in caso di arresto cardiaco. Nasce da un’idea dell’associazione Progetto Vita e racconta, con linguaggio cinematografico, quanto la prontezza e la conoscenza dei DAE possano fare la differenza tra la vita e la morte.

Intervista con la Dottoressa Daniela Aschieri e il Regista Alessandro Zonin

Una questione di cuore, il progetto

“Il progetto è nato – racconta Daniela Aschieri direttore scentifico dell’Associazione Progetto Vita – da un’idea di Alessandro Zonin, un po’ per caso, ci siamo incontrati lo scorso anno parlando di Progetto Vita e soprattutto delle storie, delle persone che sono state resuscitate da un arresto cardioco in questi anni. Si è appassionato e ha deciso di mettere a disposizione la sua arte, da regista, per un cortometraggio che potesse portare a una platea ampia, l’emozione del salvare una vita e quindi abbiamo aderito a questa sua idea, è stato un lavoro importante per lui che ha coinvolto attori di calibro nazionale si tratta di un bel prodotto che ha ottenuto già questo primo riconoscimento essere selezionato tra i cortometraggi che saranno presentati in trailer a Venezia.

Una questione di cuore, Il regista Alessandro Zonin

“E’ un grande orgoglio essere presenti al Forum Fetic – racconta il Regista Alessandro Zonin – durante la mostra del cinema di Venezia, uno spazio che è riservato ai cortometraggi del circuito Fetic, il circuito dei cineclub ed è una selezione molto importante che ha un ampio pubblico che viene ad assistere a queste proiezioni di trailer. Ovviamente, non presenteremo il film in integrale ma un trailer di una sessantina di secondi e poi avremo qualche minuto per poter parlare anche del progetto”.

Una questione di cuore, la lavorazione

“Nato da un incontro fortuito, io che sono sempre alla ricerca di storie da raccontare come filmmaker e come scrittore anche regista, ho incontrato la Dottoressa Aschieri il racconto delle cose di Progetto Vita, mi ha stimolato l’idea di un soggetto completamente di fantasia, questo ci tengo a sottolinearlo, non ha nessuna attinenza con la realtà, che però ho pensato funzionasse bene per veicolare l’opera e il messaggio di Progetto Vita, quindi è stato una cavalcata entusiasmante circondato da persone che stimo, i miei collaboratori abituali che mi hanno dato una grande grande mano.

I ringraziamenti del Regista

“Io vorrei ringraziare innanzitutto Progetto Vita ma anche Filmica, la casa di produzione di Verona che lo ha prodotto e anche non da ultimo il Cine Club Cattivelli di Piacenza”.

Doppio evento a Settembre

“Abbiamo in programma due eventi importanti il 27 e il 29 settembre – ancora la Dottoressa Aschieri- eventi importante perché intanto festeggeremo in questo modo la giornata mondiale del cuore e il defibrillation day e ogni anno un appuntamento puntuale dell’associazione e dei nostri volontari con due scopi, diffondere la cultura della defibrillazione e richiamare insieme ad Anpas quello che è il bisogno di far conoscere a tutti come si usa un defibrillatore e come si può salvare una vita e d’altra parte quindi faremo il memorial Maurizio Saltarelli il 27 settembre.“

“Il 29 una grande cena al Palabanca grazie alla Gas sail che ci ospiterà in quel bellissimo contesto, presenteremo il cortometraggio in anteprima nazionale, faremo una cena sa cui spero di avere 500 ospiti, di raggiungere grazie a chi organizza la cena per noi l’associazione Solo Cose Belle un evento di caratura importante sia per la raccolta fondi e per distribuire ancora defibrillatori in città e provincia ma anche per sensibilizzare i nostri amici e sostenitori”.

