L’unità cinofila della Croce Rossa in visita agli ospiti del CSRR: “Benefici momenti di serenità”

Nei giorni 10,17 e 24 settembre presso il Centro Socio Riabilitativo Residenziale (CSRR) di Via Scalabrini e il 13 settembre presso la Residenza per Trattamento Intensivo (RTI), i volontari dell’unità cinofila della Croce Rossa Comitato di Piacenza hanno visitato, e visiteranno, gli ospiti delle strutture al fine di creare un momento di intrattenimento sociale insieme ai cani, utile a spezzare la routine quotidiana. L’iniziativa consiste in una serie di attività che vedono partecipare direttamente gli ospiti, i quali giocano e interagiscono con i cani.

I volontari operano periodicamente alla RTI ogni sei mesi e, da poco, hanno iniziato a svolgere attività anche presso il CSRR, in collaborazione con Unicoop.

Vittorio Gatti, referente dell’unità cinofili, commenta: “Vedere la gioia negli occhi delle persone ci fa capire quanto sia importante ciò che facciamo con i nostri cani. Aiutare gli ospiti a vivere momenti di serenità ci arricchisce come volontari e rende ogni esperienza significativa.”

L’iniziativa conferma l’impegno dei volontari nel promuovere momenti di socializzazione e benessere, sottolineando l’importanza del rapporto tra persone e animali nella vita quotidiana degli ospiti.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy