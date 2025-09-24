L’unità cinofila della Croce Rossa in visita agli ospiti del CSRR: “Benefici momenti di serenità”

Nei giorni 10,17 e 24 settembre presso il Centro Socio Riabilitativo Residenziale (CSRR) di Via Scalabrini e il 13 settembre presso la Residenza per Trattamento Intensivo (RTI), i volontari dell’unità cinofila della Croce Rossa Comitato di Piacenza hanno visitato, e visiteranno, gli ospiti delle strutture al fine di creare un momento di intrattenimento sociale insieme ai cani, utile a spezzare la routine quotidiana. L’iniziativa consiste in una serie di attività che vedono partecipare direttamente gli ospiti, i quali giocano e interagiscono con i cani.
I volontari operano periodicamente alla RTI ogni sei mesi e, da poco, hanno iniziato a svolgere attività anche presso il CSRR, in collaborazione con Unicoop.
Vittorio Gatti, referente dell’unità cinofili, commenta: “Vedere la gioia negli occhi delle persone ci fa capire quanto sia importante ciò che facciamo con i nostri cani. Aiutare gli ospiti a vivere momenti di serenità ci arricchisce come volontari e rende ogni esperienza significativa.”
L’iniziativa conferma l’impegno dei volontari nel promuovere momenti di socializzazione e benessere, sottolineando l’importanza del rapporto tra persone e animali nella vita quotidiana degli ospiti.