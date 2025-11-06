Si rovescia addosso il latte bollente, bambino di quattro anni ustionato: trasportato a Parma in eliambulanza

Momenti di paura a Castelvetro nella mattinata di giovedì 6 novembre, quando un bambino di quattro anni è rimasto ustionato dal latte bollente appena riscaldato nel microonde.
L’allarme è scattato intorno alle 10, e in pochi minuti sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e l’elisoccorso decollato da Parma.
Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo avrebbe accidentalmente rovesciato il latte bollente, riportando ustioni di terzo grado al torace e a un braccio. Fortunatamente il piccolo non sarebbe in pericolo di vita.
Dopo le prime cure sul posto, il bambino è stato trasferito in volo all’Ospedale Maggiore di Parma per ulteriori accertamenti e trattamenti specialistici. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti di rito.