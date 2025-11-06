Efficienza energetica e sicurezza sismica, Quintavalla (Pd): “Dalla Regione 1,5 milioni di euro per il Piacentino”

È di circa un milione e mezzo di euro il contributo che come Regione Emilia-Romagna destiniamo a tre enti del piacentino – i Comuni di Alseno e Calendasco e l’Azienda casa Emilia-Romagna (Acer) della provincia di Piacenza – per migliorare l’efficienza energetica e la sicurezza sismica degli edifici pubblici.

Il contributo regionale

La Regione, con delibera del 23 ottobre, ha pubblicato gli esiti della graduatoria relativa al Bando per il supporto a interventi di riqualificazione energetica e miglioramento/adeguamento sismico degli edifici pubblici. Sono stati dichiarati ammissibili 22 progetti, per un importo totale di 37,8 milioni di euro, su un totale di 36 domande. Il contributo regionale ammonta in totale a 14,1 milioni.

Il Comune di Alseno ha ricevuto il contributo più alto, tra quelli concessi in provincia di Piacenza: 750mila euro, ossia l’importo massimo concedibile, per un progetto dal valore di 1.594.997 euro. Al Comune di Calendasco vanno 560mila 950 euro per un progetto da 801.358 euro. Tra le Aziende casa Emilia-Romagna, solo quella di Piacenza ha ricevuto un finanziamento regionale: si tratta di 184mila 526 euro assegnati per un progetto dal costo complessivo di 307.543 euro che insiste nel territorio comunale di Cadeo. Nessuna domanda “piacentina” è stata scartata dalla graduatoria.

I due Comuni e Acer hanno saputo cogliere l’opportunità offerta dalla Regione per migliorare il proprio patrimonio edilizio dal punto di vista energetico e antisismico.

“Interventi importanti”

“Quelli che abbiamo finanziato sono interventi importanti – afferma Luca Quintavalla, consigliere regionale del Partito democratico – che vanno a migliorare dal punto di vista energetico e antisismico gli edifici pubblici. Fra questi, anche gli alloggi Erp di Cadeo, gestiti da Acer Piacenza. L’impegno della Regione, per cui ringrazio particolarmente il Vicepresidente Vincenzo Colla, è finalizzato a garantire una qualità di vita superiore ai cittadini, con un’attenzione anche alle persone con fragilità che vivono negli appartamenti di edilizia residenziale pubblica. Grazie a queste scelte riusciremo ad avere strutture moderne, sicure e sostenibili”.

