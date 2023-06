Via Sant’Antonino, rinviato a martedì 27 il cantiere

L’avvio del cantiere per la ripavimentazione in pietra di via Sant’Antonino, previsto per giovedì 22 giugno, sarà posticipato alla mattina di martedì 27.

Una valutazione fatta in accordo con la ditta incaricata della posa del porfido, per non occupare con il cantiere il centro storico in un fine settimana che si presenta ricco di manifestazioni. Il tutto anche per limitare al massimo la presenza di ingombri, per motivi di sicurezza.

“Perfettamente consapevoli del disagio che l’esecuzione di lavori pubblici può comportare in un periodo ancora molto vitale per la città, si è ritenuto opportuno – sottolinea l’assessore Matteo Bongiorni – limitare per quanto possibile l’impatto del cantiere per i residenti, le attività che insistono sulla via e i fruitori che, ci auguriamo numerosi, si apprestano ad animare Piacenza in questo primo weekend estivo”.

Parcheggio in via Verdi

“Inoltre – aggiunge l’assessore – sempre nell’intento di mitigare le possibili difficoltà di accesso dei residenti e titolari di posti auto interni lungo via Sant’Antonino, gli Uffici comunali hanno disposto una temporanea possibilità di parcheggio in una zona appositamente dedicata e segnalata in via Verdi”. A partire da lunedì 26 giugno, i cittadini che non potessero accedere ai propri posti auto privati in via Sant’Antonino, avendo il passo carraio ostruito dalle attività di cantiere, potranno rivolgersi all’Ufficio Viabilità seguendo una procedura semplificata, strettamente correlata alle tempistiche dei lavori in corso: sarà sufficiente un’autocertificazione delle proprie esigenze, trasmessa anche via e-mail, per ottenere la necessaria autorizzazione da esporre direttamente sull’auto, in modo da evitare sanzioni.

La sede comunale di via Manzoni 7, aperta dalle 8.45 alle 13 dal lunedì al venerdì, nonché nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30, risponde ai numeri 0523-492062 e 0523-492288, nonché all’indirizzo di posta elettronica viabilita@comune.piacenza.it o, tramite PEC, viabilita@cert.comune.piacenza.it .