Vigili del fuoco, alla Pietra Perduca la cerimonia in ricordo “dei colleghi che non ci sono più”

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza e l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco – Sezione di Piacenza – , in collaborazione con l’ “Associazione Amici di perduca”, si pregiano di ricordare che domenica prossima, 28 settembre, come di consuetudine si svolgerà presso la “Pietra Perduca” l’annuale erimonia commemorativa in ricordo “dei colleghi che non ci sono più”
Il calendario della commemorazione è il seguente:
• ore 09.30 installazione di una piccola palestra di roccia nelle vicinanze della chiesetta di Sant’Anna per consentire ai bambini presenti di cimentarsi con corde e moschettoni
• ore 15.00 Celebrazione Eucaristica a suffragio dei defunti;
• al termine, esposizione di mezzi e attrezzature in dotazione ai VV.F.
• a seguire, un breve rinfresco all’aperto presso la struttura resa disponibile dagli “Amici di Perduca”;
Saremo quindi lieti di accogliere tutte le persone che vorranno unirsi al Comando ed alla Associazione in questo momento commemorativo.
In caso di condizioni meteo avverse, la manifestazione sarà annullata.
Ritenendo di fare cosa utile e gradita, si allega la lcoaandina della maifestazione, recante anche una piccola mappa stradale con le indicazioni di dettaglio per raggiungere il luogo della commemorazione.