Volley – Gas Sales Piacenza, domenica biancorossi in campo a Trento: curiosità e statistiche

Gas Sales Piacenza chiude il girone di andata al BTS Arena di Trento dove per l’undicesima ed ultima giornata di andata del campionato di SuperLega Credem Banca domenica 14 dicembre (ore 18.00) affronta l’Itas Trentino, Campione d‘Italia in carica.

Sfida numero 27 quella in arrivo contro la formazione trentina, sono 26 i precedenti tra le due squadre in Regular Season, Play Off scudetto e Del Monte Coppa Italia SuperLega. La scorsa stagione le due squadre, oltre che nelle due gare di Regular Season, si sono affrontare in tre gare anche nella Semifinale dei Play Off Scudetto, i trentini sono sempre usciti vincitori.

Il bilancio è di 20 successi per Trento, mentre in sei occasioni è stato il sestetto biancorosso ad esultare.

Il match con il punteggio più alto tra le due squadre risale a Gara 2 dei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto della stagione 2021-2022 quando Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si impose al PalabancaSport al tie break (21-25, 29-31, 25-19, 25-20, 24-22) e la partita registrò 241 punti globali.

Per quanto riguarda il set “più combattuto”, invece, si parla della stagione 2021-2022: Gara 2 dei Quarti di Finale dei Play off Scudetto il secondo parziale andò ai trentini per 31-29 ma a fine gara furono i piacentini ad esultare dopo aver perso il primo e secondo set. Il parziale più agevole è datato stagione 2020-2021, quarta giornata di andata: Trento si impose nel secondo set per 25-13.

