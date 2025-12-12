Santa Lucia porta 500 sorrisi nelle scuole dell’infanzia di Fiorenzuola grazie ad AVIS

Una tradizione che si rinnova e che continua a crescere nel segno della solidarietà e della gioia. Anche quest’anno Santa Lucia, con il supporto di AVIS Comunale Fiorenzuola, ha fatto visita a tutti gli asili della città, distribuendo 500 sacchetti di caramelle ai bambini per celebrare una delle ricorrenze più attese dai più piccoli.

L’iniziativa, molto sentita dalla comunità, rappresenta un momento di festa ma anche un gesto concreto di vicinanza ai più giovani.

Oltre alle caramelle, Santa Lucia – sempre affiancata da Avis – ha donato agli asili pacchi contenenti giochi e materiali educativi, strumenti utili per attività didattiche e creative da utilizzare durante l’anno scolastico. Un modo per sostenere la crescita dei bambini e ringraziare famiglie, insegnanti e personale scolastico per il loro impegno quotidiano.

La consegna ha toccato tutte le scuole dell’infanzia della città, portando un clima di festa, attesa e stupore: un appuntamento che ogni anno contribuisce a rafforzare il legame tra Avis e il territorio, promuovendo valori di comunità, solidarietà e attenzione alle nuove generazioni.

Santa Lucia, insieme ad Avis Fiorenzuola, ha rivolto a tutti i bambini e alle loro famiglie un affettuoso augurio di Buon Natale e di un sereno 2026.

