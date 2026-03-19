Nuoto – La Vittorino da Feltre agli Italiani di pinnato con 31 atleti

A distanza di un mese dai Campionati Italiani assoluti di nuoto pinnato – evento agonistico in cui la Vittorino da Feltre si mise in luce conquistando un titolo tricolore e una medaglia d’argento – la squadra biancorossa del presidente Gianluigi Tedesco si prepara a tornare nuovamente in vasca a Lignano Sabbiadoro, per i Campionati Italiani di categoria.

Stessa località e stesso impianto natatorio, ma questa volta con una formazione ben più nutrita composta, complessivamente, da trentuno atleti: Alessandro Barbazza, Riccardo Bertolini, Andreas Carini, Giovanni Cornelli, Diletta Franchi, Giulia Ghidoni, Mohame Hossam Mahamoud Hamed Awad, Raffaele Noè, Zaccaria Petrone, Lidia Prazzoli (3ª Categoria); Ilaria Boiardi, Lia Di Pasquale, Ginevra Galeazzi, Leonardo Mantovani, Matteo Noè, Matteo Pilla, Leonardo Rossi, Gaia Sebastiani (2ª Categoria); Riccardo Costa, Amelia Lombardi, Aurora Toschi, Lucrezia Volpini, Marta Zangrandi (1ª Categoria); Letizia Brambilla, Sofia Cosenza, Yassine Laanaia, Christopher Malvermi, Federico Pozzi, Sebastiano Rossi (Juniores); Marco Pietralunga (Seniores).

“Una squadra che sta gradualmente crescendo – precisa il tecnico biancorosso Gianni Ponzanibbio, che accompagnerà la formazione biancorossa a Lignano Sabbiadoro con il collega Emanuele Merisi – sia quantitativamente che qualitativamente, senza dimenticare che la Vittorino si cimenta in questa disciplina sportiva da poco più di due anni. Agli assoluti abbiamo vinto un oro con Pietralunga nei 50 monopinna e un argento con la staffetta 4×50 monopinna, e senza fare pronostici credo che a questi Italiani di categoria la nostra squadra saprà farsi sicuramente apprezzare con risultati altrettanto lusinghieri. E’ indubbio che, al di là dei risultati, si tratta per tutti i nostri atleti di una straordinaria e importante esperienza di crescita, un’occasione di confronto con i migliori pinnisti italiani in un contesto agonistico di altissimo livello”.



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