“Le dimensioni dell’odio”, Morena Corbellini porterà il dramma della sua Aurora a Roma per il convegno in Campidoglio

Morena Corbellini, madre di Aurora Tila, sarà relatrice a Roma il 20 gennaio in occasione del convegno dal titolo “Le dimensioni dell’odio: la violenza invisibile nella società, nello sport e nella scuola”. Morena è la madre della giovane Aurora, la ragazzina morta all’età di 13 anni il 25 ottobre 2024 dopo essere precipitata dal balcone del settimo piano della sua abitazione in via Quattro Novembre. Morte per cui il Tribunale dei Minori di Bologna ha condannato a 17 anni di reclusione il ragazzo di 16 anni che all’epoca dei fatti era il suo ex fidanzatino.

IL CONVEGNO

Martedì 20 gennaio 2026, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio (Roma), si terrà il convegno dal titolo “Le dimensioni dell’odio: la violenza invisibile nella società, nello sport e nella scuola”, un appuntamento di rilievo dedicato all’analisi e alla prevenzione delle forme di violenza non immediatamente visibili ma profondamente radicate nel tessuto sociale.

L’iniziativa, in programma dalle ore 9.30 alle 13.00, si propone di offrire un momento di riflessione e confronto tra istituzioni, esperti, professionisti e rappresentanti del mondo dell’informazione, con l’obiettivo di approfondire le dinamiche dell’odio e della violenza psicologica, simbolica e culturale che attraversano ambiti fondamentali della vita collettiva.

I saluti istituzionali saranno affidati all’On. Marco Perissa, Vice Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, all’On. Giovanni Quarzo, Capo Gruppo di Fratelli d’Italia in Assemblea Capitolina, e alla Dott.ssa Cristina Mezzaroma, Presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900.

Gli interventi

Seguiranno gli interventi di autorevoli esponenti del panorama istituzionale, accademico e professionale, tra cui l’On. Augusta Montaruli, Vice Presidente del Gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera, l’On. Martina Semenzato, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, e il Dott. Valerio de Gioia, consulente della medesima Commissione. Contribuiranno al dibattito anche la Dott.ssa Samantha Bernardi, Presidente dell’associazione Breaking the Silence, l’Avv. Alfredo Cirillo, Presidente dell’associazione La Famiglia nel Diritto e nella Società, il Dott. Federico Rocca, Presidente della Commissione Trasparenza di Roma Capitale, la giornalista Costanza Cavalli, la Dott.ssa Alessandra Belardini della Polizia di Stato, il Dott. Davide Liccione, docente universitario e direttore della Scuola Lombarda di Psicoterapia, e la Dott.ssa Valeria Cavioni, professoressa associata di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione.

La mattinata si concluderà con una tavola rotonda che vedrà la partecipazione di Ascanio Pacelli, Presidente dell’Associazione Italiana Professionisti di Golf (PGAI), della giornalista e scrittrice Valentina Cristiani e di Morena Corbellini, madre di Aurora Tila, portando testimonianze e riflessioni dirette sul tema della violenza invisibile. A moderare i lavori sarà Saverio Montingelli, Vice caporedattore e inviato speciale Rai Sport.

Il convegno rappresenta un’importante occasione di approfondimento e sensibilizzazione, riaffermando il ruolo centrale delle istituzioni e della società civile nella costruzione di una cultura del rispetto, della prevenzione e della tutela della dignità della persona.

