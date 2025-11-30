Volley – Gas Sales Piacenza, terzo bottino pieno consecutivo: Monza è superata 3-0

L’anticipo dell’ottava giornata di campionato sorride a Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che espugna il campo di Monza con un rotondo 3-0. Ed è il terzo cappotto che i biancorossi rifilano agli avversari di turno: Civitanova, Grottazzolina ed ora Monza.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che non ha mai dato l’impressione di poter lasciare punti agli avversari nonostante Monza nei primi due parziali abbia lottato fino all’ultimo scambio. E nel secondo set si è trovata avanti anche di quattro lunghezze. Ma questa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha mostrato i muscoli oltre ad una tranquillità perfetta nei momenti di difficoltà della partita.

Partita super per Efe Mandiraci, premiato MVP, che ha chiuso con 22 punti a referto, un 71% in attacco, due block in vincenti, tre ace e un 80% in ricezione. In doppia cifra anche Bovolenta con 11 punti.

Mercoledì si torna in campo, nona giornata di campionato e al PalabancaSport arriva Padova, inizio gara ore 20.30.

Le parole di coach Boninfante

“Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile, sono soddisfatto per come è stata gestita la gara, siamo andati in difficoltà in un paio di occasione nel secondo set ma i ragazzi sono stati bravi a restare calmi e ritrovare il gioco. Tre vittorie consecutive ci fanno capire che siamo sulla strada giusta, uscire dalle difficoltà come abbiamo fatto in questa gara fa capire che la squadra sta maturando e trovando i giusti equilibri”.

Vero Volley Monza – Gas Sales Piacenza 0-3

(23-25, 23-25, 17-25)

Vero Volley Monza: Beretta 6, Zimmermann 1, Atanasov 10, Mosca 6, Martilla 11, Rohrs 9, Scanferla (L), Padar, Velichkov, Larizza. Ne: Frascio, Ciampi, Knipe, Pisoni (L). All. Eccheli.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Mandiraci 22, Galassi 6, Bovolenta 11, Gutierrez 5, Simon 9, Porro 2, Pace (L), Comparoni, Travica, Leon, Andringa. Ne: Bergmann, Loreti (L), Seddik. All. Boninfante.

