Volley – Gas Sales Piacenza, ultima gara casalinga nella fase a gironi di Champions League: arriva Benfica

Quarta giornata, prima di ritorno, di Cev Champions League 2024 e per Gas Sales Piacenza ultimo impegno casalingo della fase a gironi Pool C. Domani, mercoledì 20 dicembre alle ore 20.30 (gara trasmessa Radio Sound) al PalabancaSport affronterà lo Sport Lisboa e Benfica formazione che nella gara d’andata è stata sconfitta per 3-1.

Dopo la sconfitta al tie break con Civitanova nell’ultima giornata di campionato, la squadra biancorossa è tornata ieri pomeriggio ad allenarsi in vista del quarto turno di Champions League. Sicuro assente in campo domani sera Yoandy Hidalgo Leal che sta proseguendo il recupero dopo l’infortunio muscolare al polpaccio della gamba destra.

La Cev Volleyball Champions League è per importanza la prima competizione europea per club, sono 31 le squadre partecipanti che dopo i turni preliminari si sono ridotte a 20 che partecipano alla fase a gironi divise in 5 Pool da 4 formazioni ognuna. Ogni Pool prevede sei gare totali divise fra gare d’andata e ritorno: chiusura il 17 gennaio 2024.

Ai Quarti di Finale prenderanno parte le prime classificate di ogni girone mentre le cinque seconde e la migliore terza disputeranno i Play Off con la formula di andata e ritorno con gara di andata in casa della peggiore classificata. Gas Sales Daiko Piacenza dopo il debutto casalingo con sconfitta con l’Halkbank Ankara per 3-1 ha vinto le due successive gare con lo Sport Lisboa e Benfica (3-1) e Berlin Recycling Volleys (3-1) ed ora con 6 punti occupa la seconda piazza in classifica a due lunghezze da Ankara e sopra di due lunghezze a Berlino. Lo Sport Lisboa e Benfica è reduce da tre sconfitte in Champions League ed occupa l’ultima posizione in classifica con zero punti.

Andrea Anastasi (allenatore Gas Sales Piacenza)

“Stiamo proseguendo il nostro percorso di crescita e anche la sconfitta con Civitanova nell’ultima gara di campionato fa parte di questo percorso. È chiaro che ci attende una gara importante, poco importa se affrontiamo avversari che fino ad ora non hanno raccolto punti in Champions League, sappiamo che è una squadra che gioca una buona pallavolo e lo ha dimostrato nella gara di andata. Noi siamo concentrati sul nostro obiettivo che è quello di andare avanti in questa manifestazione e per centrare questo obiettivo dobbiamo solo vincere la gara che ci attende”.

L’avversario: Sport Lisboa e Benfica

Il club portoghese ha chiuso a punteggio pieno la prima fase del Campeonato Nacional portoghese: 13 partite giocate, 13 vittorie a 38 punti in classifica qualificandosi per la fase vincitori del campionato a cui partecipano le prime otto squadre in classifica al termine della prima fase. Lo scorso 16 dicembre ha giocato in casa la prima partita del Campeonato Nacional fase vincitori e ha sconfitto per 3-0 (25-21, 25-16, 25-21) l’A.J.F. Bastardo.

La formazione portoghese ha messo in bacheca gli ultimi quattro campionati giocati, la scorsa stagione ha vinto la Coppa di Portogallo. È la società più popolare ed importante del Portogallo. La Cev Champions League l’ha vista spesso protagonista, negli ultimi anni è stata una presenza fissa. Lo Sport Lisboa e Benfica è una società pallavolistica maschile portoghese con sede a Lisbona e gioca il campionato di Primeira Divisao.

Nel palmares conta undici scudetti, 20 Coppe di Portogallo, 10 Supercoppa di Portogallo.