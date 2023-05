Volley – L’U15 della Gas Sales Piacenza a Prato per le Finali Nazionali di categoria

Gas Sales Piacenza in viaggio per Prato dove da domani sarà protagonista alle Finali Nazionali Giovanili Under 15 maschile. I giovani biancorossi sono partiti dal PalabancaSport nel primo pomeriggio di oggi salutati dal centrale cubano Robertlandy Simon.

La formazione biancorossa è stata inserita nel girone H insieme a ASD Sloga Tabor prima classificata in Friuli-Venezia Giulia, Volley Prato prima classificata in Toscana e Diavoli Rosa della Lombardia che dopo essere arrivati secondi nella Finale Regionale della Lombardia hanno vinto il girone A di qualificazione giocato ieri e oggi a Prato.

Il debutto nella manifestazione per la formazione biancorossa, allenata da Renato Barbon e Davide Aquino con assistente coach Teodoro Hryn, è fissato giovedì 18 maggio alle ore 17.00 contro i Diavoli Rosa, la seconda partita i giovani biancorossi la giocheranno venerdì 19 maggio alle ore 9.00 con ASD Sloga Tador e l’ultima gara del girone alle 17.00 sempre di venerdì 19 maggio con Volley Prato. Sabato 20 maggio sono in programma i Quarti di Finale e Semifinali, il giorno successivo le Finali.

È il secondo anno consecutivo che l’Under 15 di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza partecipa alle Finali Nazionali di categoria. All’atto finale della manifestazione i biancorossi ci sono arrivati vincendo la Finale Regionale con Modena.

La rosa

Francesco Rodriguez, Gabriele Veneziani, Manuel Zlatanov, Elia Aquino, Federico Luciani, Lorenzo Bonetti, Gonzalo Dylan Cherrez Paredes, Alessandro Gualla, Lorenzo Maffini, Nilo Cometti, Elio Capurri, Yassine Chebbi (L), Tommaso Andreatti (L), Karim Nonni. All. Renato Barbon, Davide Aquino.

