Volley – L’under 18 VAP si qualifica alle fasi finali: tutte le formazioni della Academy pronte a giocarsi il titolo regionale

Tre squadre impegnate nei campionati regionali, tre squadre qualificate per le fasi finali: la Volley Academy Piacenza completa un grande filotto che aveva già proiettato alle final four regionali Emilia Romagna le squadre under 14 La Saponeria e under 16 Globo nelle settimane precedenti. Ora anche le under 18 della Merisana di coach Michele Fanni, avendo superato la Libertas Forlì nella doppia semifinale si troveranno a giocarsi il titolo di campione domenica 26 aprile a Modena dove incroceranno la vincente tra Rubierese e Anderlini.

Un primo grande obiettivo raggiunto per la Academy che, come l’anno scorso, proietta le sue squadre tra le migliori della regione. La stagione entra così nella fase finale ma più accesa dove ogni partita avrà un peso specifico davvero importante: si partirà proprio con la finalissima under 18 in programma a Modena il 26 aprile per passare la domenica successiva al grande appuntamento con le final four under 16 ospitate a Piacenza e San Nicolò per chiudere domenica 10 maggio a Vignola (Modena) per la categoria under 14.

In palio non soltanto il prestigioso titolo regionale ma anche l’accesso alle successive fasi nazionali dove l’anno scorso VAP aveva brillato con la settima piazza in under 16.

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