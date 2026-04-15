Rugby – Piacenza chiude la stagione casalinga battendo Milano 32-30

Piacenza chiude la stagione casalinga con una vittoria di carattere, superando il Cus Milano 32-30 al termine di una sfida intensa e ricca di ribaltamenti. Dopo un avvio complicato e il primo allungo ospite (0-11), i biancorossi reagiscono con forza, trascinati da un ispirato Botti e da un attacco efficace che produce cinque mete, chiudendo il primo tempo avanti 22-18.
Nella ripresa Piacenza prova a scappare (29-18), ma Milano resta agganciato e rientra fino al -2. Nel finale, giocato anche in inferiorità numerica, i padroni di casa resistono con una difesa stoica, blindando il risultato. Successo pesante per la classifica: Beltrametti ancora inviolato e Cus Milano tenuto a distanza, in attesa dell’ultima decisiva trasferta a Modena.
PIACENZA 32 – CUS MILANO 30
PIACENZA: Manciulli (1’st Ravilli D.), Botti, Misseroni (30’st Beghi), Guerra B., Bertorello, Biffi, Saunders, Cornelli, Marazzi, Dene (21’st Bonatti), Melegari, Lekic (1’st Savi), Dapaah (17’st Greco), Guerra J., Lovotti (17’st Badagnani). All.: Forte C.
CUS MILANO: Vitale, Cederna E., Cederna L., Borzone, Randazzo (20’st Morandino), Colli, Longo (14’st Mazzucchi), Galazzi (20’st Borgonovo), Alagna, Mantovani (1’st Zaninati), Balocco (1’st Granieri), Ostoni (14’st Toscano), Nucci, Perini (14’st Mozzi), Cusiman (1’st Parisi). All.: Boggioni.
MARCATORI: 6’cp Borzone (0-3); 11’ mt Colli (0-8); 15’cp Borzone (0- 11); 18’ mt Botti (5-11); 22’ mt Lekic tr Saunders (12-11); 24’ mt Botti (17-11); 29’ mt Randazzo tr Borzone (17-18); 33’ mt Bertorello (22-18); secondo tempo: 3’ mt Guerra B. tr Saunders (29-18); 19’ mt Cederna tr Borzone (29-25); 23’cp Saunders (32-25); 38’ mt Mozzi (32-30).