Volley – River Floricoltura De Santis conquista il titolo provinciale Under 16

Il River Volley Floricoltura De Santis conquista il titolo provinciale Under 16 al termine delle Final Four disputate al Palazzetto di San Giorgio.
Dopo una semifinale combattutissima, vinta al tie-break contro il Nure Volley Sangio (3-2), la formazione guidata da Massimiliano Carbonetti si è imposta in finale su Smit Ardavolley per 3-1, crescendo alla distanza dopo un avvio in salita.
Un successo che conferma la solidità del progetto giovanile della società rivergarese e che assume un valore ancora più significativo nell’anno del 25° anniversario del club. Decisivo il contributo del gruppo, capace di unire qualità tecniche e tenuta mentale nei momenti chiave del torneo.
Soddisfazione espressa da dirigenza e staff, che hanno sottolineato il lavoro svolto durante la stagione, il supporto delle famiglie e il clima di grande correttezza sportiva. Per Carbonetti si tratta del 35° titolo alla guida del River Volley.
Archiviata la vittoria provinciale, lo sguardo è già rivolto alle fasi regionali in programma a maggio.
RISULTATI:
UNDER 16 – SEMIFINALE
NURE VOLLEY SANGIO – FLORICOLTURA DE SANTIS 2-3
(25-22, 27-29, 25-18, 22-25, 14-16)
UNDER 16 – FINALE 1° – 2°
SMIT ARDAVOLLEY – FLORICOLTURA DE SANTIS 1-3
(25-18, 18-25, 17-25, 15-25)
Roster
- ABBATE ARIANNA
- ACCONCIA EMMA
- CALANDRONI EMMA
- CHIOLINI AMBRA
- CORRADINI CLARA
- DOKA REZARTA
- FALL DJAMA
- FOSSATI ALESSIA
- MANZARI MATILDE
- MOLINAROLI CARLOTTA
- MOLINELLI MIA
- PONTINI SARA
- RIBONI SOFIA
- TAGLIAFERRI CECILIA
Staff tecnico
- CARBONETTI MASSIMILIANO – PRIMO ALLENATORE
- MASSARI SALVATORE – SECONDO ALLENATORE
- TONDINI MATTEO – SECONDO ALLENATORE
- MOLINELLI SIMONE – TEAM MANAGER
Organigramma
- Presidente Onorario: Oreste Riscazzi
- Presidente: Sergio Tiziano Tiboni
- Vicepresidente: Alessandro De Santis
- Direttore Sportivo: Emanuele Motta
- Direttore Tecnico: Massimiliano Carbonetti
- Responsabile Organizzativo: Isabella Villaggi
- Addetto FIPAV e Segretario: Marco Ramacci
- Social Media Manager: Massimo Cristalli
- Ufficio Stampa: Riccardo Mazza
- Preparatore Atletico: Pablo Lischetti
- Responsabile Minivolley: Ilenia Preli