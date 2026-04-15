Volley – River Floricoltura De Santis conquista il titolo provinciale Under 16

15 Aprile 2026 Carlofilippo Vardelli Notizie, Sport, Volley
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Il River Volley Floricoltura De Santis conquista il titolo provinciale Under 16 al termine delle Final Four disputate al Palazzetto di San Giorgio.

Dopo una semifinale combattutissima, vinta al tie-break contro il Nure Volley Sangio (3-2), la formazione guidata da Massimiliano Carbonetti si è imposta in finale su Smit Ardavolley per 3-1, crescendo alla distanza dopo un avvio in salita.

Un successo che conferma la solidità del progetto giovanile della società rivergarese e che assume un valore ancora più significativo nell’anno del 25° anniversario del club. Decisivo il contributo del gruppo, capace di unire qualità tecniche e tenuta mentale nei momenti chiave del torneo.

Soddisfazione espressa da dirigenza e staff, che hanno sottolineato il lavoro svolto durante la stagione, il supporto delle famiglie e il clima di grande correttezza sportiva. Per Carbonetti si tratta del 35° titolo alla guida del River Volley.

Archiviata la vittoria provinciale, lo sguardo è già rivolto alle fasi regionali in programma a maggio.

RISULTATI:

UNDER 16 – SEMIFINALE
NURE VOLLEY SANGIO – FLORICOLTURA DE SANTIS 2-3
(25-22, 27-29, 25-18, 22-25, 14-16)

UNDER 16 – FINALE 1° – 2°
SMIT ARDAVOLLEY – FLORICOLTURA DE SANTIS 1-3
(25-18, 18-25, 17-25, 15-25)

Roster

  • ABBATE ARIANNA
  • ACCONCIA EMMA
  • CALANDRONI EMMA
  • CHIOLINI AMBRA
  • CORRADINI CLARA
  • DOKA REZARTA
  • FALL DJAMA
  • FOSSATI ALESSIA
  • MANZARI MATILDE
  • MOLINAROLI CARLOTTA
  • MOLINELLI MIA
  • PONTINI SARA
  • RIBONI SOFIA
  • TAGLIAFERRI CECILIA

Staff tecnico

  • CARBONETTI MASSIMILIANO – PRIMO ALLENATORE
  • MASSARI SALVATORE – SECONDO ALLENATORE
  • TONDINI MATTEO – SECONDO ALLENATORE
  • MOLINELLI SIMONE – TEAM MANAGER

Organigramma

  • Presidente Onorario: Oreste Riscazzi
  • Presidente: Sergio Tiziano Tiboni
  • Vicepresidente: Alessandro De Santis
  • Direttore Sportivo: Emanuele Motta
  • Direttore Tecnico: Massimiliano Carbonetti
  • Responsabile Organizzativo: Isabella Villaggi
  • Addetto FIPAV e Segretario: Marco Ramacci
  • Social Media Manager: Massimo Cristalli
  • Ufficio Stampa: Riccardo Mazza
  • Preparatore Atletico: Pablo Lischetti
  • Responsabile Minivolley: Ilenia Preli

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