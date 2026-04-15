Volley – River Floricoltura De Santis conquista il titolo provinciale Under 16

Il River Volley Floricoltura De Santis conquista il titolo provinciale Under 16 al termine delle Final Four disputate al Palazzetto di San Giorgio.

Dopo una semifinale combattutissima, vinta al tie-break contro il Nure Volley Sangio (3-2), la formazione guidata da Massimiliano Carbonetti si è imposta in finale su Smit Ardavolley per 3-1, crescendo alla distanza dopo un avvio in salita.

Un successo che conferma la solidità del progetto giovanile della società rivergarese e che assume un valore ancora più significativo nell’anno del 25° anniversario del club. Decisivo il contributo del gruppo, capace di unire qualità tecniche e tenuta mentale nei momenti chiave del torneo.

Soddisfazione espressa da dirigenza e staff, che hanno sottolineato il lavoro svolto durante la stagione, il supporto delle famiglie e il clima di grande correttezza sportiva. Per Carbonetti si tratta del 35° titolo alla guida del River Volley.

Archiviata la vittoria provinciale, lo sguardo è già rivolto alle fasi regionali in programma a maggio.

RISULTATI:

UNDER 16 – SEMIFINALE

NURE VOLLEY SANGIO – FLORICOLTURA DE SANTIS 2-3

(25-22, 27-29, 25-18, 22-25, 14-16)

UNDER 16 – FINALE 1° – 2°

SMIT ARDAVOLLEY – FLORICOLTURA DE SANTIS 1-3

(25-18, 18-25, 17-25, 15-25)

Roster

ABBATE ARIANNA

ACCONCIA EMMA

CALANDRONI EMMA

CHIOLINI AMBRA

CORRADINI CLARA

DOKA REZARTA

FALL DJAMA

FOSSATI ALESSIA

MANZARI MATILDE

MOLINAROLI CARLOTTA

MOLINELLI MIA

PONTINI SARA

RIBONI SOFIA

TAGLIAFERRI CECILIA

Staff tecnico

CARBONETTI MASSIMILIANO – PRIMO ALLENATORE

MASSARI SALVATORE – SECONDO ALLENATORE

TONDINI MATTEO – SECONDO ALLENATORE

MOLINELLI SIMONE – TEAM MANAGER

Organigramma

Presidente Onorario: Oreste Riscazzi

Presidente: Sergio Tiziano Tiboni

Vicepresidente: Alessandro De Santis

Direttore Sportivo: Emanuele Motta

Direttore Tecnico: Massimiliano Carbonetti

Responsabile Organizzativo: Isabella Villaggi

Addetto FIPAV e Segretario: Marco Ramacci

Social Media Manager: Massimo Cristalli

Ufficio Stampa: Riccardo Mazza

Preparatore Atletico: Pablo Lischetti

Responsabile Minivolley: Ilenia Preli

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