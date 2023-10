Volley – Riprende la preparazione in casa Gas Sales Piacenza: esordio in campionato il 22 ottobre

Inizia oggi per Gas Sales Piacenza la settima settimana di lavoro in vista dell’inizio della stagione fissato per domenica 22 ottobre con la prima giornata del campionato di SuperLega. Al PalabancaSport arriverà Padova, inizio gara alle 18.00.

In attesa dell’arrivo dei nazionali attesi per l’inizio della settimana prossima, nella mattinata di oggi carichi in sala pesi e tecnica in campo, nel pomeriggio atletica e tecnica in campo.

Settima settimana di lavoro che non vedrà impegnata la squadra in nessun allenamento congiunto.

Programma settimanale

Martedì: pesi e tecnica, atletica e tecnica.

Mercoledì: riposo, atletica e tecnica.

Giovedì: pesi e tecnica, atletica e tecnica.

Venerdì: riposo, atletica e tecnica.

Sabato: pesi e tecnica, riposo.

Domenica: riposo, riposo.

La Società biancorossa è nella The House of Sport Volunteers

Gas Sales Piacenza partecipa al progetto “The House of Sport Volunteers”, un’iniziativa globale che mette in contatto volontari qualificati con organizzazioni ospitanti, come organizzazioni sportive, organizzatori di eventi, ONG, fondazioni e altri partner strategici dello sport e non solo.

E Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è l’unica società sportiva italiana a fare parte di questo progetto. La Casa dei Volontari Sportivi rappresenta una piattaforma virtuale per il volontariato sportivo e ha lo scopo di facilitare la partecipazione dei volontari a eventi sportivi di qualsiasi dimensione. Ma non è solo una vetrina di progetti basati sullo sport, fornisce altresì un database globale di profili di volontari sportivi, opportunità di volontariato e un’offerta unica di formazione, programmi educativi e la certificazione delle capacità e delle competenze.

Il lancio della Casa dei Volontari Sportivi è avvenuto attraverso un kick-off meeting virtuale, che ha riunito esperti provenienti da una serie di istituzioni, organizzazioni internazionali, ONG, rappresentanti del mondo dello sport, iniziative di base e mondo accademico. Dopo anni di ricerca e test implementati grazie al sostegno dell’Unione Europea, The House è in linea con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e altri quadri delle Nazioni Unite come UNESCO Fit for Life. La Casa è un’iniziativa aperta e volontaria; individui e organizzazioni possono facilmente aderire a The House e avere accesso alle opportunità attraverso la sua piattaforma digitale dedicata www.houseofvolunteers.com