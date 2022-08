Volley – Roamy Raul Alonso Arce sbarca in Italia per vestire la maglia Gas Sales Piacenza

Il centrale cubano Roamy Raul Alonso Arce è sbarcato in Italia e ha fatto il suo ingresso al PalabancaSport per ritirare il materiale tecnico e conoscere una parte dei suoi nuovi compagni.

Dopo le visite mediche il giocatore, classe 1997, svolgerà inizialmente un lavoro differenziato per recuperare al meglio dal problema al ginocchio che gli ha impedito di partecipare con la sua nazionale ai Mondiali attualmente in svolgimento tra Polonia e Slovenia.

Roamy Alonso è alla sua seconda esperienza in Italia, nella stagione 2019-2020 ha giocato a Ravenna e nella successiva si è trasferito in Francia, in Ligue A, allo Chaumont allenato dall’italiano Silvano Prandi dove ha giocato per due anni e con cui ha vinto una Supercoppa francese e una Coppa di Francia.

Nel 2018 ha vinto la medaglia di bronzo alla Coppa Panamericana ed è stato premiato come migliore centrale, l’anno successivo nel medesimo torneo ha conquistato la medaglia d’oro bissando anche il riconoscimento individuale. Poche settimane fa con la nazionale cubana ha vinto la Challenger Cup in Korea e due campionati Panamericani.

Lunga la sua militanza anche nelle selezioni giovanili cubane, giocando con la nazionale Under 21 e Under 23 conquista diverse medaglie e riconoscimenti personali.

Carriera

Fino al 2019 Matanzas (Cuba)

2019-2020 Ravenna SuperLega

2020-2022 Chaumont (FRA)

Palmares

2021 Supercoppa francese

2022 Coppa di Francia

La campagna abbonamenti

Si chiude il 31 agosto 2022 compreso il periodo di prelazione rivolto agli abbonati della scorsa stagione che potranno acquistare l’abbonamento a prezzo promozionale ed esercitare la prelazione sul proprio posto.

Gli abbonati potranno rivolgersi presso gli sportelli della Banca di Piacenza e gli sportelli di Gas Sales Energia (confermando settore e posto).

• Tribuna Farnese e Gotico € 230 (intero); € 200 (ridotto Under 16 – Over 70); € 60 (ridotto Under 12)

• Tribuna Po e Tribuna Lupi € 215 (intero); € 190 (ridotto Under 16 – Over 70); € 60 (ridotto Under 12)

• Curva Bovo e Sant’Antonino € 180 (intero); € 160 (ridotto Under 16 – Over 70); € 60 (ridotto Under 12)

Per sottoscrivere l’abbonamento è necessario esibire il documento di identità e tessera abbonamento della stagione 2021-2022. Per sottoscrivere più abbonamenti, oltre al proprio documento di identità, occorre esibire anche il documento di identità e la tessera abbonamento della stagione 2021-2022 delle persone di cui si vuole sottoscrivere l’abbonamento.

Vendita aperta a tutti

Dal 1° settembre 2022 al 1° Ottobre compresi la vendita è aperta a tutti. In questa fase sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento presso gli sportelli della Banca di Piacenza, gli sportelli di Gas Sales Energia, la biglietteria del PalabancaSport (tel. 0523 1886341) e tramite il portale Vivaticket (www.vivaticket.com) unicamente ai prezzi di seguito indicati:

• Tribuna Farnese e Gotico € 250 (intero); € 220 (ridotto Under 16 – Over 70); € 60 (ridotto Under 12); € 130 (ridotto categorie speciali)

• Tribuna Po e Tribuna Lupi € 235 (intero); € 210 (ridotto Under 16 – Over 70); € 60 (ridotto Under 12); € 130 (ridotto categorie speciali)

• Curva Bovo e Sant’Antonino € 200 (intero); € 180 (ridotto Under 16 – Over 70); € 60 (ridotto Under 12); € 100 (ridotto categorie speciali)

Nelle Categorie Speciali rientrano i Dipendenti Aziende Sponsor e loro famigliari; Tesserati FIPAV (atleti e dirigenti delle Società di volley); Famigliari degli atleti del settore giovanile You Energy Volley.

I tifosi che fanno parte delle Categorie Speciali possono acquistare l’abbonamento unicamente su prenotazione inviando una email a biglietteria@youenergyvolley.it

Saranno in totale 11 le partite di Regular Season comprese nell’abbonamento valido per il 78° Campionato di SuperLega a cui si aggiungono tutte le partite casalinghe di Cev Volleyball Cup escluso eventuale semifinale e finale.

Gli sportelli

Sede Centrale Via Mazzini, 20 – Piacenza (PC); Agenzia 1 Via Genova, 37 – Piacenza (PC); Agenzia 2 (Veggioletta) Via I Maggio, 39 – Piacenza (PC); *Agenzia 5 (Besurica) Via Perfetti, 1 – Piacenza (PC); Agenzia 7 (Galleana) Strada Bobbiese, 4/6 – Galleana – Piacenza (PC); *Agenzia 8 (Barriera Torino) Via Emilia Pavese, 40 – Barriera Torino – Piacenza (PC); Filiale di Castel San Giovanni; *Filiale di Fiorenzuola (Cappuccini).

* Agenzia – Filiale aperta anche il sabato mattina

Altri sportelli

Tutti i punti e sportelli Gas Sales Energia sono abilitati all’acquisto degli abbonamenti eccetto Manerbio, Verolanuova e Parma.

Per ulteriori informazioni e per conoscere data e luogo di ritiro della tessera abbonamento: tel. 0523 1886341; biglietteria@youenergyvolley.it: gassalespiacenza.it/abbonati.