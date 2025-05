Volley, Serie B – Canottieri Ongina non vuole rallentare nello sprint-salvezza: arriva Carpi

Secondo impegno casalingo ravvicinato e penultimo atto stagionale di regular season per la Canottieri Ongina, che in serie B maschile scenderà in campo domani (sabato) alle 18 a Monticelli d’Ongina contro l’Univolley Carpi. La squadra di Gabriele Bruni è reduce dal 3-0 di martedì contro Crema e cerca di mettere l’ipoteca finale sulla salvezza, ancora in discussione complice la rimonta dell’Asola Remedello.

Fausto Perodi, vice allenatore giallonero

“E’ un match fondamentale vincendolo faremmo un bel passo in avanti verso il traguardo. A questo punto della stagione, ci sono diverse squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato e ci possono essere risultati a sorpresa in relazione alla classifica. Noi giochiamo il nostro match, come Crema anche Carpi è già retrocessa, ma non ha alcunché da perdere. Nelle fila ospiti c’è l’ex Boschi (palleggiatore) che vorrà ben figurare, ma dovremo imporre da subito il nostro livello di gioco, aspetto che a volte purtroppo quest’anno non ci è riuscito”.

Classifica

Stadium Mirandola 72, National Transports Villa d’Oro Modena 62, Hokkaido Bologna 59, Zotup Scanzorosciate 52, Arredopark Dual Caselle 50, Volley Veneto Benacus 45, Modena Volley 36, Ferramenta Astori 35, Radici Products 34, Canottieri Ongina 33, Pallavolo Cremonese 31, Kema Asola Remedello 30, Imecon Crema 18, Univolley Carpi 17, Mgr Grassobbio 14.