Volley, Serie B – Canottieri Ongina non vuole sbagliare: arriva Grassobbio

Tre punti in palio come sempre, ma che questa volta hanno un peso specifico maggiore. In serie B maschile, la Canottieri Ongina non vuole sbagliare nel match casalingo di domani (sabato) alle 18 a Monticelli contro la Mgr Grassobbio. I gialloneri di Gabriele Bruni hanno iniziato il girone di ritorno con lo stop al PalaPanini di Modena (3-1) che ha interrotto la mini-striscia positiva di tre vittorie consecutive, fermando i piacentini a quota 20 punti (nono posto). I bergamaschi, invece, hanno osservato il turno di riposo e in classifica sono terz’ultimi con 10 punti, la metà dei monticellesi, e arriveranno in riva al Po con il disperato bisogno di punti-salvezza, oltre a voler invertire un trend negativo costellato da cinque sconfitte a fila.

Fausto Perodi, vice allenatore della Canottieri Ongina

“E’ una partita fondamentale per allontanarci dalla zona salvezza dobbiamo portare a casa una vittoria. Grassobbio è una squadra che insegue in classifica ma all’andata ci ha battuto al tie break tra le mura amiche. E’ una formazione che difende molto, coach Incitti ha dato una sua impronta ai ragazzi e da alcune partite la Mgr ha recuperato la banda Gamba, assente all’andata e che insieme all’opposto Corti

rappresenta un punto di riferimento importante in attacco. Per quanto ci riguarda, dopo la sconfitta meritata di sabato scorso a Modena, abbiamo fatto un’analisi che parte da un presupposto: l’approccio alla partita deve essere aggressivo fin da subito e non possiamo replicare un primo set come quello del PalaPanini (perso 25-9, ndc)). Dobbiamo sviluppare il nostro gioco e gestire gli errori, perché troppo spesso ne commettiamo 1-2 e subito ne aggiungiamo altrettanti, poi diventa difficile recuperare, anche dal punto di vista morale. Ora giochiamo in casa e vogliamo portare a casa un risultato pieno perché ci serve come il pane”.

Classifica

Stadium Mirandola 40, Hokkaido Bologna 36, National Transports Villa d’Oro Modena 35, Zotup Scanzorosciate 33, Volley Veneto Benacus 28, Ferramenta Astori 24, Arredopark Dual Caselle 23, Modena Volley 21, Canottieri Ongina 20, Radici Products, Pallavolo Cremonese 19, Imecon Crema 11, Mgr Grassobbio, Kema Asola Remedello 9, Univolley Carpi 8.