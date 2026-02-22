Volley, Serie B – La Canottieri Ongina lotta ma cede al tie break alla “bestia nera” Villa d’Oro

Otto ace, dieci muri e un vantaggio di due set a uno non bastano alla Canottieri Ongina per piegare la resistenza della National Transports Villa d’Oro, che a Monticelli la spunta al tie break confermandosi “bestia nera” per i gialloneri piacentini in serie B maschile. La squadra di Gabriele Bruni non riesce a dar continuità alla vittoria di sabato scorso a Montichiari e rinvia l’appuntamento con la vittoria casalinga nel girone di ritorno, dove tra le mura amiche sono arrivati due tie break amari (il precedente contro Cisano). A livello statistico, in cattedra l’asse di posto quattro con Elio Cormio (25 punti) e Alex Reyes (22), quest’ultimo ancora protagonista dopo la prova sul campo della Ferramenta Astori.

La Canottieri Ongina sale a quota 27 punti (quinto posto condiviso con Scanzorosciate) e si prepara a una nuova sfida casalinga, questa volta contro la Kerakoll Sassuolo, attesa sabato alle 18 a Monticelli.

CANOTTIERI ONGINA-NATIONAL TRANSPORTS VILLA D’ORO 2-3

(23-25, 25-13, 25-21, 23-25, 14-16)

CANOTTIERI ONGINA: Cormio 25, Cucchi 9, Ruggeri 6, Reyes 22, Imokhai 10, Mandoloni 5, Rosati (L), Boschi, Battaglia 1, Morchio 1, Paratici. N.e.: Mari, Sala, Stanchina (L). All.: Bruni

NATIONAL TRANSPORTS VILLA D’ORO: Canossa 14, Ghelfi F. 19, Bellei 14, Rau 2, Ghelfi G., Mocelli 20, Plessi (L), Zambelli, Dombrovski, Maggi 4, Leonelli (L). N.e.: Rossi, Lorenzini, Zampaligre. All.: Mescoli

