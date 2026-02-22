Serie B – I Fiorenzuola Bees vanno ko contro Legnano; finisce 65-85 al PalArquato

I Fiorenzuola Bees ospitano Legnano Basket Knights chiudendo un trittico di fuoco contro 3 squadre lombarde in 7 giorni. Al PalArquato arriva la SAE Scientifica di coach Piazza.

La cronaca

Quinti è bravo a trovare un bel canestro fuori equilibrio al 3’ per il 3-5 ospite, ma Obljubech risponde con la tripla del primo vantaggio Bees sul possesso seguente.

Stepanovic in semi transizione realizza la tripla della punta, mentre Fiorenzuola trova in Biorac i punti del 10-10 al 5’. La squadra di coach Piazza trova schemi per le uscite dai blocchi dai 3 punti, con Sodero che realizza il primo strappo della gara sul 10-16 al 7’.

Ancora Stepanovic e Sodero dall’arco per un clamoroso 5/8 da 3 punti danno una spallata alla gara da cui i Bees rimangono sui pedali (12-26 al 9’); è Kouassi sullo scadere del quarto a realizzare la schiacciata sfruttando il cioccolatino di Ambrosetti per fissare il 14-26 con cui si chiude un primo parziale in netto favore di Legnano.

Nel secondo parziale Mariani nei primi secondi dell’azione cerca di mettersi in moto con la tripla al 12’ (17-28), ma Stepanovic è esiziale nel tenere la squadra di coach Piazza sopra la doppia cifra di vantaggio. Legnano fatica da dentro al pitturato nella prima metà di gara, ma la tripla in uscita dai blocchi di Sodero costringe i Bees al timeout sul 20-34 al 16’.

Cecchi sulla linea di fondo trova il gioco da 3 punti al 17’, con i Bees che tornano al -10 dopo un giro di orologio grazie ai 5 punti personali di De Zardo che valgono il 28-38. I Bees riescono a dare uno strappo che parte da difese di buona intensità, con De Zardo e Cecchi che mandano i gialloblu all’intervallo sotto di 7 lunghezze. 33-40.

Secondo tempo

Stepanovic con 4 punti consecutivi porta nuova linfa a Legnano ad inizio terzo parziale, con una tripla incredibile sui 24 secondi di Oboe che scava nuovamente il gap in favore dei Lombardi. 35-49 al 23’.

Un break da 2-11 costringe coach Del Re al timeout al 24’, ma la difficoltà dei Bees a trovare un canestro pulito è testimoniata dalla difficoltà indicibile con cui capitan Bottioni riesce a trovare i due punti dalla media con un canestro di puro talento al 27’. 39-53.

Ambrosetti dall’angolo fa tornare i Bees al -11, ma Scali si mette in partita dalla media per il 42-55 al 28’. I Bees pagano un misero 38% dal campo a fine terzo quarto, chudendo sotto di ben 14 lunghezze con il canestro sullo scadere di Oboe. 45-59.

Bottioni e Mariani con le triple riportano Fiorenzuola al -11 (53-64 al 32’), ma Legnano è brava a trovare canestri da sotto e tenere le antenne drittissime a distanza di sicurezza. Scali firma il nuovo +14 con un gioco da 3 punti, mentre Stepanovic tutto solo in area con la schiacciata inchioda il suo 20° punto personale esultando per il 54-69 al 33’.

Fiorenzuola non vuole mollare, riaprendo un minibreak da 5-0 firmato De Zardo – Mariani, ma Sodero trova un ennesimo canestro + fallo subito nella partita di Legnano ricacciando i valdardesi al -13. Ancora Scali dalla lunetta setta il match sulla modalità game over per Fiorenzuola (63-80 al 38’), con i rimanenti secondi che risultano pura formalità. Finisce 65-85 sulla tripla di Pirovano, con Fiorenzuola costretta al secondo ko in 4 giorni.

Fiorenzuola Bees vs Legnano Basket Knights 65-85

(14-26; 33-40; 45-59)

Fiorenzuola Bees: Mazburrs ne; Biorac 5; Obljubech 3; Bottioni 7; Korsunov; De Zardo 15; Cecchi 9; Kouassi 4; Mariani 11; Ceparano 4; Camara ne; Ambrosetti 7. All. Del Re

Legnano Basket Knights: De Capitani; Riva 2; Scali 9; Quinti 14; Oboe 17; Pirovano 3; Cizauskas 2; Stepanovic 22; Sodero 16; Mastroianni ne; Veronese. All. Piazza

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy