Volley, Serie B – La Canottieri Ongina ospita La Spezia

Crocevia casalingo per la Canottieri Ongina, attesa dal quint’ultimo impegno di regular season nel girone A di serie B maschile. Sabato alle 18 a Monticelli la formazione giallonera allenata da Gabriele Bruni affronterà la Npsg La Spezia, che condivide il quarto posto con il Parella Torino, mentre i piacentini sono secondi a +6 sull’Alto Canavese e dunque in pole position nella lotta play off (primi due posti). A Monticelli la Canottieri Ongina ha fin qui sempre vinto e cercherà di far leva sul fattore casalingo per inseguire altri tre punti importanti nella corsa per la post-season.

La classifica

Negrini Cte Acqui 53, Canottieri 51, Alto Canavese 45, Parella Torino, Npsg La Spezia 38, Pvl Cerealterra Ciriè 37, Mercatò Alba 28, Zephyr Mulattieri 26, Cus Genova, Sant’Anna Tomcar 25, Colombo Volley Genova 22, Novi, Fenera Chieri 76 21, Fas Albisola 11.

Diretta

La partita sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina Volley Canottieri Ongina.