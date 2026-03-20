Volley, Serie B – La Canottieri Ongina testa le ambizioni play off della Beca Tensped

Impegno esterno probante per la Canottieri Ongina, che domani alle 18 andrà a testare le ambizioni play off della Beca Tensped nella trasferta modenese di Spezzano, match della settima giornata di ritorno del girone B di serie B maschile. I padroni di casa sono attualmente secondi con 39 punti, a +2 sulla Pallavolo Cremonese, prima rivale per il secondo pass per gli spareggi per l’A3 (senza contare la lanciatissima capolista Sassuolo), mentre i gialloneri piacentini condividono con Villa d’Oro e Scanzorosciate la quinta piazza a quota 31.

“Ci aspetta una partita proibitiva, all’andata abbiamo perso 3-1 in casa e affrontiamo una squadra seconda in classifica, strutturata per affrontare i play off e per di più desiderosa di riscatto dopo il ko a domicilio della Villa d’Oro su un campo difficile e contro un avversario scomodo.

Non credo riusciremo a recuperare tutti gli effettivi, servirà provare ad aumentare i giri del motore per mettere in difficoltà Spezzano, anche se questo di solito ci porta a commettere troppi errori e non è facile trovare il giusto compromesso. In tutte le partite contro le squadre che ci precedono solitamente abbiamo voglia di dimostrare qualcosa in più, anche se a essere sinceri non ci siamo riusciti tante volte, ma dobbiamo provarci nuovamente, è il nostro dovere”.

La classifica

Kerakoll Sassuolo 48, Beca Tensped 39, Pallavolo Cremonese 37, Tipiesse Cisano 34, National Transports Villa d’Oro Modena, Canottieri Ongina, Zotup Scanzorosciate 31, Tecnoarmet Soliera 30, Vero Volley Monza 26, Motta&Rossi Asola Remedello 24, Mo.Re. Volley 23, Team Volley Cazzago Adro 22, Ferramenta Astori 15, Modena Volley 8.

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