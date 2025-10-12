Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio, buona la prima: sconfitta Scandicci 3-1

Prima interna in campionato e primi tre punti per la Pallavolo San Giorgio Piacentino che al debutto nel campionato nazionale di serie B1, girone B, riesce ad imporsi per 3-1 sulle giovani leve della Savino del Bene Scandicci, rimontando il set di svantaggio, che hanno dato del filo da torcere alle piacentine di coach Capra.

Tre punti che muovono la classifica. Nella prossima giornata la Pallavolo San Giorgio sarà ospite del Montesport nella prima delle tre trasferte toscane della stagione; il team di coach Ivan Contrario è stato sconfitto al debutto da Ripalta Cremasca per 3-0.

“Buona la prima. Non è mai facile alla prima giornata rompere il ghiaccio, è stata sicuramente una partita complicata anche per merito dei nostri avversari che nonostante la giovane età hanno disputato un ottima gara e saranno un avversario ostico per tutti. Alla fine abbiamo portato a casa i tre punti, ma dobbiamo e possiamo giocare meglio, soprattutto limitando gli errori e lo abbiamo già fatto vedere nel precampionato: è normale con sette ragazze nuove che ci voglia del tempo ma siamo sulla strada giusta. Già dalla prossima partita saremmo obbligati a fare un altro step perché in questo campionato in trasferta è sempre complicato fare punti”.

Pallavolo San Giorgio Piacentino – Savino del Bene Scandicci 3-1

(26-28 25-13 25-23 25-17)

Pallavolo San Giorgio: Sesenna 20, They 17, Cornelli 2, Caviati, Bassi 2, Gilioli 2, G. Galelli (L), Lunardini, Tonini 1, Pratissoli, Cossali 17, Bresciani, Martinelli12, L. Galelli (L). All. Capra.

Pallavolo Scandicci: Grossi, Bernardeschi 9, Scagnetto, Menon 6, Cacciatore 8, Mencarelli (L), Arcangeli, Stoppioni, Grimaldi, Savioli 5, Buchynska 7, Massaglia, Omonayan 17. All. Chirichella.

