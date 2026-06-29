Volley, Serie B – Gabriele Bruni e Canottieri Ongina, un matrimonio che prosegue

Ormai è più difficile contare le stagioni che immaginare un matrimonio che prosegue. In serie B maschile, la Canottieri Ongina sarà sempre guidata in panchina da Gabriele Bruni, tecnico classe 1969 originario proprio di Monticelli d’Ongina che tra gli incarichi di giocatore, giocatore-allenatore e guida tecnica si appresta a vivere il suo trentaduesimo anno in giallonero.

“Prima di tutto volevo ringraziare chi mi ha voluto ancora come allenatore, credendo nel nostro lavoro praticamente quotidiano. Ringrazio i giocatori che non sono stati confermati augurando loro il meglio per la prossima stagione, ma soprattutto per il loro percorso umano che è la cosa più importante per un ragazzo.

Chiaramente, un grazie particolare va a tutto lo staff che ha lavorato durante questa ultima stagione, oltre agli sponsor, estremamente importanti. La scorsa annata penso sia stata una tappa della crescita che questa squadra potrà fare nella prossima stagione pallavolistica.

Dobbiamo sì lavorare tecnicamente e fisicamente ma anche creare quel senso di appartenenza che serve per superare i momenti più difficili della stagione; l’attaccamento alla “camiseta” deve essere il nostro punto di partenza e di forza. Sono parole banali ma che tante volte vengono ignorate o dimenticate e che fanno sempre la differenza. Il primo sforzo sarà proseguire il percorso con i ragazzi confermati e trasmettere e ricevere nuovi impulsi con coloro che arriveranno”.

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