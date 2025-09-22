Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio vince il triangolare con Bellusco e Torbole Casaglia

La Pallavolo San Giorgio di coach Matteo Capra prosegue la preseason vincendo un triangolare congiunto con le pari categoria del Volley Brianza Est Bellusco ed il Volley Torbole Casaglia, inserite nei gironi A e C

Un test importante per sondare lo stato di crescita della squadra di coach Matteo Capra in vista del prossimo campionato di B1. Torneo nel quale la società del presidente Giuseppe Vincini partecipa per la seconda volta nella sua storia.

Nel primo incontro la Pallavolo San Giorgio Piacentino ha superato in rimonta il Volley Volley Brianza Est Bellusco (2-1). Mentre nella gara successiva le brianzole si sono imposte sulle bresciane del Volley Torbole Casaglia. Nell’incontro conclusivo e decisivo per la classifica la Sangio ha vinto per 2-1.

I risultati

San Giorgio – Volley Brianza Est Bellusco 2-1 (24-26 25-23 25-16)

Volley Brianza Est – Volley Torbole Casaglia 1-2 (31-29 25-20 19-25)

Volley Torbole Casaglia – San Giorgio 1-2 (19-25 14-25 25-23)

Il precampionato proseguirà in settimana con l’allenamento congiunto con il Volley Garlasco, calendarizzato per mercoledì 24 settembre (ore 20 inizio riscaldamento) e domenica 28 settembre con il torneo a Pavia.

