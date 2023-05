Volley, Serie B2 – Il campionato del Fumara Everest si chiude a Mantova

Ultima giornata di campionato in serie B2 girone F, ultimo impegno per un Fumara Everest che sarà di scena in trasferta sul campo del Volley Davis 2C, formazione mantovana. Tutte le partite si giocheranno in contemporanea sabato alle 19 sebbene tutte le carte siano già state scoperte sia in termini di promozioni che di playoff e retrocessioni.

La squadra di coach Mazzola arriva alla ventiseiesima giornata con un bottino complessivo di 71 punti ed una sola sconfitta rimediata al tiebreak nella gara di ritorno con la Pallavolo San Giorgio: sono quindi 27 le lunghezze di differenza rispetto al Volley Davis che occupa la quarta posizione in graduatoria e che potrebbe solo peggiorare la sua situazione di classifica in caso di sconfitta e contemporanea vittoria dell’Arbor Interclays.

Considerando le bocce ormai fermissime in termini di numeri nel girone F bisogna guardare al risultato dell’andata per ricercare possibili spunti: visa la sconfitta per 3-0 patita dalle mantovane nella gara che chiuse la prima parte di stagione lo scorso gennaio attenzione al desiderio di riscatto del Volley Davis.

Il Fumara Everest dei record ospite a Palazzo Mercanti

La Coppa Italia di Serie B2 fa tappa a Palazzo Mercanti: il Fumara Everest MioVolley è stato ospite nella mattinata di mercoledì 3 maggio dell’Assessore allo Sport Mario Dadati e della Sindaca Katia Tarasconi. Una visita sentita e partecipata, fortemente voluta dal MioVolley, il cui Direttore Generale Gabriele Cornalba ha voluto ribadire il forte attaccamento con tutta la provincia di Piacenza del Consorzio.

L’Assessore Dadati si è complimentato con la squadra per i risultati conseguiti in campionato e per la vittoria della Coppa Italia sostenendo l’importanza della collaborazione in seno alle società sportive.

«Credo che questo sia un esempio di seguire, una scelta molto importante che guarda avanti verso un futuro. Solo attraverso delle situazioni di questo tipo di collaborazione tra diverse realtà con un progetto organico e condiviso si può crescere e far diventare il movimento della pallavolo femminile anche più ambizioso».

Dadati ha chiuso il suo intervento ponendo l’accento sulla Carta dei Valori, documento che, attraverso la sottoscrizione, impegna le Società sportive a promuovere comportamenti virtuosi, diventando Partners certificati dal Comune di Piacenza.

L’incontro si è concluso con uno scambio di targhe commemorative tra l’Amministrazione Comunale di Piacenza ed il presidente del MioVolley Gossolengo, Antonio Barbieri.