Volley – Gas Sales Piacenza, domenica 7 dicembre biancorossi a Cisterna: statistiche e curiosità

Gas Sales Piacenza sarà impegnata domenica 7 dicembre (ore 18.00) al Palasport di Cisterna dove affronterà il Cisterna Volley nella gara valida per la decima giornata, penultima del girone d’andata, del campionato di SuperLega Credem Banca.

Dopo quattro vittorie consecutive con dodici set vinti senza lasciare alcun parziale agli avversari di turno, la formazione biancorossa a Cisterna scende in campo nel primo di tre impegni che la vedranno protagonista in sette giorni: domenica a Cisterna, mercoledì 10 dicembre a Cagliari per la gara di andata dei Sedicesima di Coppa Cev e domenica 14 dicembre a Trento per la chiusura del girone d’andata che sancirà anche le otto formazioni che parteciperanno alla prossima Del Monte® Coppa Italia SuperLega.

Di fatto tra le due squadre, da quando Top Volley Cisterna è diventata Cisterna Volley, ci sono solo cinque precedenti: quattro in Regular Season ed uno nei Play Off 5° Posto.

Sfida numero sei quella in arrivo contro la formazione pontina, il bilancio è di quattro vittorie per Piacenza ed una per Cisterna.

Il match con il punteggio più alto tra le due squadre da quando Top Volley Cisterna è diventata Cisterna Volley risale alla terza giornata di ritorno della scorsa stagione quando i biancorossi si imposero davanti al proprio pubblico per 3-1 (25-21, 22-25, 25-23, 27-25) e la partita registrò 193 punti globali.

Per quanto riguarda i set “più combattuti”, invece, sono due: stagione 2023-2024, quinta giornata di andata il secondo set lo vinse Piacenza per 27-25 e alla fine si aggiudicò anche la partita, stagione 2024-2025 terza giornata di ritorno il quarto set lo vinse Piacenza sempre per 27-25 e alla fine si aggiudicò anche la partita.

Il set più agevole si è registrato nella gara di andata della stagione 2023-2024 quando il primo set lo vinse Piacenza per 25-13.

Le parole di Gutierrez

“A Cisterna ci aspetta un’altra partita difficile, in casa sanno farsi valere, noi abbiamo tutte le intenzioni di continuare il percorso che stiamo facendo e certo il morale è alto dopo le ultime prestazioni. Ci alleniamo bene e forte durante la settimana, dobbiamo continuare così per restare nelle zone alte della classifica, si sto bene, il tecnico mi sta dando fiducia e io mi sento più sicuro”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy