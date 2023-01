Volley, Serie B2 – La Rossetti Market Conad va al giro di boa con il sorriso: 3-2 all’Inox Meccanica Rivalta

Sosta con il sorriso per la Rossetti Market Conad, che chiude il girone d’andata in B2 femminile (girone F) con il successo casalingo al tie break contro l’Inox Meccanica Rivalta. Contro una squadra affamata di punti salvezza, le gialloblù di Federico Bonini avevano tutta l’intenzione di dar continuità al punto centrato a Rubiera e continuare ad alimentare la propria classifica senza essere risucchiati nel pantano della zona rossa. Pur senza riuscire a conquistare il bottino pieno, la missione è stata compiuta, con Alseno vittoriosa 15-10 al tie break dopo aver condotto in due occasioni con un set di vantaggio (1-0 e 2-1).

Top scorer di giornata, la schiacciatrice Serena Tosi, autrice di 21 punti, ben spalleggiata in posto quattro da una brillante Sofia Dall’Orso (11), mentre in posto due Chiara Sesenna ha messo a terra 16 palloni. Doppia cifra raggiunta anche dalle due giovani centrali classe 2004 Martina Stellati (12) e Julia Stanev (11), mentre per Rivalta spiccano i 20 punti della banda Sara Olioso.

ROSSETTI MARKET CONAD-INOX MECCANICA RIVALTA 3-2

(25-16, 17-25, 25-19, 23-25, 15-10)

ROSSETTI MARKET CONAD: Musiari (L), Sesenna 16, Stanev 11, Pieroni, Tosi 21, Stellati 12, Dall’Orso 11, Marchetti. N.e.: Toffanin, Gandolfi (L), Maruzzi, Chini, Ferri. All.: Bonini

INOX MECCANICA RIVALTA: Ballstriero 9, Tessari 9, Olioso 20, Bazzoli 11, De Benedetti 1, Mazzi 13, Onyeukwu 9, Gualtieri, Avona (L), Visentini. N.e.: Venturini, Castagna. All.: Baratella

Classifica

Fumara MioVolley 38, Cai Volley Stadium 31, San Giorgio 25, Arbor Interclays, Galaxy Inzani, Volley Davis 2C 22, Giusto Spirito Rubiera 21, Fos Wimore Cvr 19, Rossetti Market Conad 17, Moma Anderlini Modena 15, Inox Meccanica Rivalta, Polriva 12, Calanca Persiceto 9, Vtb Aredici Bologna 5.