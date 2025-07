Volley, Serie B2 – Poker in posto quattro per la VAP: Fenzio riconfermata, alla Academy arrivano Isitor, Montanari e Sandonà

Prende sempre più forma la batteria di schiacciatrici che saranno a disposizione di coach Michele Fanni per il doppio impegno nei campionati di Serie B2 e Under 18 Regionale nella stagione 2025/26.

Il primo nome non rappresenta una novità ma piuttosto una riconferma: Noemi Fenzio ha infatti deciso di proseguire l’avventura in Volley Academy dopo una stagione che l’ha vista in diverse occasioni conquistare la palma di miglior realizzatrice.

Le parole

«Ho deciso di restare in VAP, dopo l’esperienza della scorsa stagione, perché ho trovato una società ben strutturata, disponibile e presente: sia dal punto di vista tecnico che umano, che si pone degli obiettivi importanti per la crescita sportiva e personale di noi atlete. Per la prossima stagione mi auguro di poter creare un gruppo affiatato con le ragazze e far squadra, di poter crescere individualmente e poter raggiungere tutte insieme degli obiettivi importanti e toglierci delle belle soddisfazioni».

Se Fenzio è la riconferma, dopo Di Paolo quello di Stella Montanari è il secondo nome proveniente dal Volley Bergamo. Montanari torna così nella sua provincia di origine dopo le esperienze al Team 03 e al River Volley che l’avevano proiettata alla Pro Patria e proprio al Prefabbricati Moioli VB91 in Serie B2.

Le parole

«Ho scelto la Volley Academy Piacenza perché mi ha convinta subito la serietà del progetto e l’entusiasmo che si respira qui: credo che sia l’ambiente giusto per crescere ancora come giocatrice e dare il mio contributo alla squadra. Dalla prossima stagione mi aspetto di trovare un bel gruppo unito, di lavorare tanto e bene in palestra e di toglierci insieme delle belle soddisfazioni. Tornare a casa poi è sempre un piacere: spero davvero di fare una bella stagione nella mia bellissima Piacenza».

Dalla Lombardia – ed in particolare dal cremasco – arriva anche la terza attaccante, seconda new entry del reparto: Ginevra Sandonà ha infatti scelto di passare alla VAP dal Volley Crema 2.0 dove ha vinto il titolo territoriale Under 18 giocando anche in Serie D.

Le parole dell’atleta

«Ho deciso di venire alla Volley Academy Piacenza perché sentivo che era arrivato il momento di avere un cambiamento, avevo voglia di mettermi completamente in gioco: alla VAP mi sembra un ambiente molto stimolante, quello che cercavo. Sarà un’esperienza tutta nuova per me: avrò la possibilità di migliorare e di confrontarmi con compagne più abituate ad alti livelli e tecnici preparati; sono pronta ad impegnarmi a dare il massimo».

L’ultimo ma non meno importante nome del quartetto è quello di Winner Isitor che passa così dal Clai Imola Volley alla VAP. Imola per Winner rappresenta non solo casa ma anche il punto di partenza del suo percorso pallavolistico che vedrà a Piacenza la prossima importante tappa. La banda ha saputo togliersi diverse soddisfazioni nella sua parentesi romagnola, non ultima la convocazione allo stage di Qualificazione Nazionale con coach Mencarelli nello scorso gennaio.

Le parole

«Ho scelto la Volley Academy Piacenza perché fin dal primo contatto ho sentito una grande energia, professionalità e un ambiente dove si lavora tanto ma con passione. Ho avuto la sensazione che qui avrei potuto crescere davvero, sia come atleta che come persona: l’ambizione del progetto, la serietà dello staff e la voglia di puntare in alto mi hanno convinta subito. Per la prossima stagione mi aspetto di imparare tanto, di crescere, di uscire dalla mia zona di comfort e, ovviamente, di dare tutto in campo per la squadra: voglio dare il mio contributo e vivere ogni momento con grinta, entusiasmo e voglia di migliorare, non vedo l’ora di iniziare».

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy