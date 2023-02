Volley, Serie B2 – Vittoria numero diciassette per il Fumara Everest: VTB battuto in tre set

Il Fumara Everest fa bottino pieno sul campo del fanalino di coda Volley Team Bologna conquistando la diciassettesima vittoria su altrettante partite. I tre punti consentono alle biancoblu di allungare ulteriormente su Mirandola sconfitta nella sfida del sabato sera con Volley Davis: i punti in classifica per le biancoblu sono ora 50.

Il Fumara Everest apre con Gemma e Hodzic in diagonale, Cornelli e Scarabelli bande, Guaschino e Nedeljkovic al centro con Fizzotti libero.

Dopo i primissimi scambi l’abbrivio è biancoblu con la formazione bolognese a giocarsi il primo time out del pomeriggio (3-9). La squadra di coach Mazzola non concede tregua alle padrone di casa e continua a premere sulla seconda linea avversaria (9-16): si va in archivio senza sussulti sul 14-25.

Più equilibrate le prime fasi del secondo set con Bologna che resta in scia delle biancoblu (10-11). Il Fumara Everest riesce a guadagnare terreno (13-16), Cornelli mette a terra il pallone del 14-17. VTB rientra però nel set fino a raggiungere il venti pari: nel finale la stoccata decisiva è tutta del MioVolley che chiude 23-25.

La squadra di coach Mazzola torna ad essere più compatta nel terzo parziale dove fin dai primi scambi il pallino è tutto biancoblu: gli innesti di Bianchini, Viola, Molinari e Passerini spianano la strada per l’ultima volata del MioVolley che conquista così i tre punti.

VTB AREDICI BOLOGNA-FUMARA EVEREST MIOVOLLEY 0-3

(14-25; 23-25; 13-25)

VTB AREDICI BOLOGNA: De Paoli 5, Capponcelli 4, Tarantino, Ballestra, Branchini 3, Bongiovanni 11, Mantovani 3, Dini, Bedetti 6, Boruzzi (L). NE: Grava, Melloni, Simoni. All. Penazzi-Alberti

FUMARA EVEREST MIOVOLLEY: Gemma 2, Bianchini 1, Hodzic 6, Viola 2, Scarabelli 10, Cornelli 12, Ducoli, Guaschino 3, Nedeljkovic 9, Molinari 2, Fizzotti (L), Passerini (L). NE: Galibardi. All. Mazzola-Falco

Serie C – Non basta l’ennesima rimonta: Busa Trasporti sconfitto 3-2 dal Jovi Volley

L’ottavo tiebreak stagionale – il quarto nelle ultime cinque partite – non sorride al MioVolley: il Busa Trasporti recupera il doppio svantaggio sul campo del Jovi Volley che però decide la gara nel set breve lasciando solo un punto alle biancoverdi, seste in classifica a quota ventiquattro.

Coach Cinelli sceglie Caviati e Boselli in diagonale, Antola e Cordani bande, Bertolamei e Bossalini al centro con Boiardi e Zucchi ad alternarsi nel ruolo di libero tra difesa e ricezione.

Primo set piuttosto equilibrato che scorre punto a punto con le due formazioni che non riescono a trovare vantaggi considerevoli: si arriva così al 24-23 in favore del Jovi Volley che capitalizza un muro vincente per l’1-0 nel conto set.

Nel secondo parziale l’andamento è piuttosto similare: il Busa Trasporti concede qualche errore di troppo in ricezione ed attacco, Moretti subentra a Boselli ma Jovi Volley chiude 25-21.

La situazione cambia nel terzo parziale con le biancoverdi a migliorare tutte le percentuali con l’innesto di Ferri opposto e macinare punti fino al 20-15 che riapre la gara. Nel quarto set non cambia la formazione e non cambia nemmeno l’andamento con il Busa Trasporti a trovare continuità e i punti necessari per strappare il tiebreak dove però sono le reggiane ad accelerare nei momenti decisivi conquistando così la partita.

JOVI VOLLEY-BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY 3-2

(25-23; 25-21; 20-25; 22-25; 15-7)

BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY: Caviati 2, Boselli 5, Moretti, Antola 23, Ferri 2, Cordani 22, Bertolamei 9, Bossalini 13, Boiardi (L), Zucchi (L). NE: Sacchi. All. Cinelli-Parenti