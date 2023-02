Punti di vista: “A un passo dal baratro”. L’analisi di Amorini dopo Piacenza-Trento – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza calcio.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

A un centimetro dal baratro e con pochissime possibilità di cavarsela: questo è il dato di fatto di un Piacenza sconfitto in casa da un Trento che ha dimostrato di essere una delle squadre più in forma del campionato.

Pensare che in settimana Abbate potesse nascondere i limiti della squadra era chiaramente impossibile, ma se vogliamo dare un segnale di ottimismo in un momento nerissimo ho visto una squadra che ha giocato un calcio diverso arrivando tante volte sugli esterni e ha lottato con intensità fino alla fine. Il vero dubbio per Abbate sarà quello se insistere su Giorno playmaker oppure trovare un’alternativa preferendo un centrocampo meno tecnico ma con maggiore garra.

