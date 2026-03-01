Stefano Massini porta in scena “Mein Kampf” il 3 e 4 marzo al Teatro Municipale di Piacenza

Stefano Massini, unico drammaturgo italiano ad aver vinto un Tony Award, porta in scena un’indagine lucidissima e spietata sul potere delle parole e le loro conseguenze. Lo spettacolo è “MEIN KAMPF”, che vedremo al Teatro Municipale di Piacenza martedì 3 e mercoledì 4 marzo alle ore 21 per la Stagione di Prosa 2025/2026 curata da Teatro Gioco Vita, direzione artistica di Diego Maj e Jacopo Maj, con Fondazione Teatri e Comune di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren. Appuntamento molto atteso, quello con Stefano Massini, per il quale si prevede il tutto esaurito in entrambe le serate.

Poco più di un secolo ci separa dalla nascita di un libro. Era il 1924, anno di nascita di “Mein Kampf” dettato dal giovane Hitler nella cella del carcere di Landsberg. Dieci anni ci separano invece dal 2016, quando la Germania ne consentì la diffusione dopo anni di divieto, ritenendo che solo la conoscenza potesse evitare il ripetersi della catastrofe. Per anni Stefano Massini ha lavorato incrociando la prima stesura del libro-manifesto con i testi e i comizi del Führer oltre che con gli immensi materiali delle Conversazioni con Hitler a tavola raccolte da Picker, Heim e Bormann. Oggi Massini consegna al palcoscenico uno spettacolo duro ma necessario, in cui “Mein Kampf” emerge in tutta la sua sconcertante portata. Perché queste parole hanno ipnotizzato le masse? Perché la Storia ha mutato direzione su queste pagine? E noi, spettatori del 2026, saremmo davvero impermeabili all’ascesa dal basso di questo profeta della rabbia?

“Mein Kampf” è l’agghiacciante Verbo del Novecento più distruttivo, camuffato dentro la paranoica autobiografia di un invasato. Dal primato della razza all’apoteosi del condottiero, dalla smania per il riscatto alla febbre per la propaganda, va in scena l’impalcatura del nazionalsocialismo, offerto senza filtri da Massini con lo stile ossessivo, barocco ed enfatico del testo originario, in un millimetrico studio teatrale di ritmi, toni e affondi verbali del dittatore: perché la comprensione del meccanismo è l’unico antidoto al suo replicarsi.

Biglietteria

TEATRO GIOCO VITA via San Siro 9 – 29121 Piacenza tel. 0523.315578, e-mail biglietteria@teatrogiocovita.it, info@teatrogiocovita.it

Orari di biglietteria: martedì, mercoledì e venerdì ore 10-14, giovedì ore 10-16. Vendita online su vivaticket.

Il giorno dello spettacolo la biglietteria è attiva anche a partire dalle ore 19 al Teatro Municipale (0523.385721).

