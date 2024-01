Welcome to Paradise il cortometraggio del 2022 di Leonardo Di Costanzo girato per Bottega XNL-Fare Cinema porta Piacenza nei festival europei e americani

Welcome to Paradise, il cortometraggio realizzato nell’ambito dell’edizione 2022 del percorso di alta formazione cinematografica “Bottega XNL – Fare Cinema”, sotto la guida di Leonardo Di Costanzo, prosegue il suo percorso fuori da Piacenza, portando in giro per il mondo il Trebbia, Travo, Rivergaro e altri scorci di territorio fissati sulla pellicola.

Welcome to Paradise prima tappa Venezia

Dopo la prima grande tappa a Venezia il 7 settembre scorso, dove il corto è stato presentato in prima mondiale alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica unico corto selezionato dal direttore Alberto Barbera in “Selezione Ufficiale – Fuori concorso”.

“Welcome to Paradise ha proseguito il suo viaggio a Milano, dove a novembre è stato selezionato per il Filmaker Fest, da quarant’anni festival punto di riferimento per scoprire o riscoprire grandi nomi del cinema del reale, conoscere i filmmaker del futuro, riflettere sull’attualità, indagare le nuove frontiere dell’audiovisivo, e poi a Madrid dove è stato presentato da Leonardo di Costanzo al Festival del Cinema Italiano della capitale spagnola.

Welcome to Paradise a New York

Pochi giorni fa Welcome to Paradise è approdato oltreoceano, prendendo parte alla sezione “corti d’autore” di Italy on Screen Today, festival nato nel 2016 per promuovere il meglio del cinema e dell’audiovisivo contemporaneo italiano a New York. Nuove tappe sono in via di definizione per il 2024, presso i numerosi Festival italiani e stranieri che hanno richiesto il film per le loro prossime edizioni.

Il Presidente della Fondazione Roberto Reggi

“Il successo che sta registrando il cortometraggio nato in seno alla prima Bottega XNL-Fare Cinema è la conferma che scommettere sulla qualità e sul coinvolgimento di grandi artisti, come Leonardo Di Costanzo, è la strada da seguire per uscire dai nostri confini – è il commento del presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi – una strada lunga ma che, ci auguriamo, possa portare il nome del nostro territorio sempre più lontano”.

Welcome to Paradise la Direttrice artistica Paola Pedrazini

“Attraverso Welcome to Paradise portiamo nel mondo non solo un prodotto cinematografico di qualità, ma anche l’innovativo contesto produttivo in cui si è sviluppato, quello di “Bottega XNL” – dice Paola Pedrazzini, direttrice artistica della sezione di cinema e teatro di XNL Piacenza –, che mette al centro del lavoro l’individuo e le sue idee, abbinandole alla concretezza del fare”

La storia

Welcome to Paradise racconta la storia di Nadia, una ragazzina solitaria e diffidente, che porta una benda su un occhio. Lungo la riva del fiume, in cerca di avventure in compagnia di alcuni gattini randagi, vede un ragazzo maltrattato e rinchiuso in un capanno abbandonato dai ragazzini del paese. Nadia si allontana. Poi, curiosa, torna e tenta di liberare il “prigioniero”. La parete che li separa apre in Nadia la possibilità di giocare ad essere un’altra e a provare, nella seduzione, un’improvvisa voglia di crescere.

La Produzione

Prodotto da Carlo Macchitella, Pier Giorgio Bellocchio, Manetti bros., in collaborazione con Paola Pedrazzini, Welcome to Paradise è una produzione Mompracem con Rai Cinema, in collaborazione con Fondazione Fare Cinema, XNL Piacenza, Fondazione di Piacenza e Vigevano.