YouthBank Piacenza premia i 20 progetti che dovranno essere realizzati nei prossimi mesi 

Dalla prevenzione del disagio mentale all’educazione alla finanzia, dalle manifestazioni culturali a quelle sportive, sono trasversali i temi toccati dai venti progetti pensati da altrettanti gruppi di under 26 e selezionati da loro coetanei attraverso il progetto YouthBank 2025, promosso dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano per promuovere il protagonismo giovanile.

Il percorso iniziato a settembre

Il percorso è iniziato a settembre, con una prima call per selezionare le ragazze e i ragazzi dai 16 ai 25 anni che gestiscono la ‘Banca dei giovani’ per l’anno in corso (gli YouthBanker), loro hanno prima analizzato i bisogni dei giovani dei loro territori di riferimento (Piacenza città, Levante, Ponente e Vigevano), poi definito un bando per intercettare progetti di altri giovani under 26 (YouthPlanner) che potessero dare risposte concrete a questi bisogni e, infine, hanno scelto quali finanziare, con le risorse messe a disposizione dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano.

La definizione dei progetti che riceveranno un contributo è stata celebrata ieri al “JOY Piacenza Party”, una festa cui hanno preso parte i Banker e i Planner, gli Enti del Terzo settore che li stanno affiancando, il coordinatore del progetto Edoardo Favari con Giulia Guardiani. Sono intervenuto per un saluto anche l’Assessore regionale Giovanni Paglia e Francesco Brianzi, assessore comunale del Comune di Piacenza, che patrocina l’iniziativa.

I PROGETTI

I progetti selezionati sono 7 per la YouthBank di Piacenza città, 7 per il Distretto di Ponente, 5 per quello di Levante e uno per Vigevano; un totale di 20 interventi che saranno finanziati, rispetto ai 39 che erano stati correttamente presentati nella prima fase del Bando di YouthBank Piacenza e Vigevano rivolto a giovani “progettisti sociali” dai 16 ai 25 anni, e si concretizzeranno grazie all’affiancamento di una organizzazione no-profit del territorio, come previsto dal regolamento.

A selezionare i progetti sono stati i “banchieri” under 26: Aicha Moudani, Carlotta Sali, Edoardo Montenet, Teresa Pozzoli, Michele Bersani, Elisabetta Epi, Piero Leonardo Carminati, Elisa Casari, Margherita Lecce, Benedetta Bisi, Stefano Donati, Elena Moreschi, Domenico Buonanno, Giulio Fontanella, Lucrezia Mangiarotti, Noemi Marenghi, Alice Quartuccio, Lorenzo Tramelli, Andrea Pizzi e Alessandro Drovanti.

Ecco l’elenco dei progetti, degli YouthPlanner e degli enti del Terzo Settore che li affiancheranno.

Per la YouthBank di Piacenza Città

Simone Cugini, Andrea Psoroulas, Mansi Saini e Palak Saini , affiancati da COOPERATIVA SAN GIUSEPPE , hanno propostoProgetto di educazione alla finanza e all’imprenditorialità.

, affiancati da , hanno propostoProgetto di educazione alla finanza e all’imprenditorialità. Marta Bonatti e Daniele Sciaudone , affiancati da La cura del Bosco APS ,sono gli ideatori di Jomo 2025.

, affiancati da ,sono gli ideatori di Jomo 2025. Renzo Fanelli e Riccardo Borotti, affiancati da TRALAVIEMILIAELUEST APS , hanno propostoLike Progect.

affiancati da , hanno propostoLike Progect. Carlotta Bonomi, Stojna Vasleva, Meriem Ben Salah e Francesca Longobardi , affiancati da CSV Emilia ODV , hanno propostoAiutami, comunichiamo facendo rete.

, affiancati da , hanno propostoAiutami, comunichiamo facendo rete. Lucrezia Schiavi, Aurora Vellutata e Vito Vellutata , affiancati da La Forma del Cuore APS , hanno propostoRelazioni in Gioco.

, affiancati da , hanno propostoRelazioni in Gioco. Domenico Somma, Riccardo Trespidini e Guido Maggipinto , affiancati da Ora Pro Comics , hanno propostoUndercomix.

, affiancati da , hanno propostoUndercomix. Leonardo Catelli, Elisa Bonetti, Samuele Ciro Cesa e Augusto Fornasari, affiancati da Divercity, hanno propostoEssere o malessere.

Per la YouthBank di Piacenza Ponente

Mariasole Enrione, Eleonora Savi, Greta Ferrari e Giorgia Sigismondi , affiancati dalla Confraternita dei Grass , hanno propostoCuciniAMO.

, affiancati dalla , hanno propostoCuciniAMO. Samuele Scazariello, Giada Susino, Viktorija Terzijeva, Elena Nobile e Virginia Mozzi , affiancati da Officine Guttenberg Coperativa Sociale , hanno propostoGreen Wave.

, affiancati da , hanno propostoGreen Wave. Simone Parodi, Silvia Pallini, Valerio Magno e Sofia Magno , affiancati da Pro Loco di Cerignale , hanno propostoPiacenza e Val Trebbia: terre di letteratura e memoria.

, affiancati da , hanno propostoPiacenza e Val Trebbia: terre di letteratura e memoria. Martina Lorenzelli e Beatrice Dacrema , affiancati da Arianuova ODV , hanno propostoPlay The Weekend.

, affiancati da , hanno propostoPlay The Weekend. Ludovica Fissolo e Jacopo Farsetti , affiancati dal Centro di Lettura di Rivergaro , hanno propostoSottospasso.

, affiancati dal , hanno propostoSottospasso. Rebecca Lucino e Laura Taiana , affiancati da Rider Club ASD Polisportiva , hanno propostoPALLAvoliAMO.

, affiancati da , hanno propostoPALLAvoliAMO. Gaia Quagese e Chiara Nicolini, affiancati da Polisportiva VII Castelli Gazzolesi ASD, hanno propostoBasketFriends Camp.

Per la YouthBank di Piacenza Levante

Alice Passolunghi, Eleonora Corvi e Alessandra Vailati , affiancati da Castelli del Ducato di Parma e Piacenza , hanno propostoCastelli Young.

, affiancati da , hanno propostoCastelli Young. Giorgio Bersani e Alberto Caffarena, affiancati da Pro Loco di Castell’Arquato APS , hanno propostoCulturando Arquato.

affiancati da , hanno propostoCulturando Arquato. Martina Zerbini , affiancata da Ge. Ka. Genitori Castelvetro ODV , hanno propostoHub Geka Digital 4.0 STEM & Inclusione.

, affiancata da , hanno propostoHub Geka Digital 4.0 STEM & Inclusione. Francesca Fiorani e Martina Villaggi , affiancati da Sciara Progetti APS , hanno propostoSenza Troppi Giri di Sedia.

, affiancati da , hanno propostoSenza Troppi Giri di Sedia. Chiara Molinari e Francesco Marazzi, affiancati da Pro Loco di Vernasca APS, hanno propostoTerrazza Connessa.

Per la YouthBank di Vigevano, Andrea Filippo Zangirolami e Jacopo Critelli, affiancati da Gli Amici del Ticino, hanno propostoVerde Vigevano.

Durante la serata delle premiazioni si è esibita una carrellata di giovani band della new wave piacentina: gli Amine, gli AEufeniç, gli Sbraisers, i Jam Caramel ed I Marco, seguitedal dj set di dj Cisco.

La Festa JOY PIACENZA PARTY è stata realizzata grazie alla collaborazione con Arci Piacenza. Presente anche il food truck sociale dell’Ippogrifo, Drive Aut.

