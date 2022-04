150 atleti, 12 squadre e 20 partite: il Torneo di Pasqua Bakery Basket è stato un successo – FOTO

Sembrava non aspettassero altro da anni i 90 bambini/e che hanno affollato il PalaBakery. Abbiamo visto allegria, voglia di correre, entusiasmo che solo una partita di Minibasket può dare.

Sei le squadre in campo: Bakery, Modena Basket, Basket Reggio, Buster Verona, Assigeco e Basket Pizzighettone. Dodici partite giocate in nove ore di gioco. Non era importante il risultato, ma divertirsi e i ragazzi lo hanno fatto eccome.

La prima edizione del torneo di Pasqua Bakery è stata un grande successo che ha visto in due giorni 150 atleti impegnati, 12 squadre provenienti da diverse regioni d’Italia per disputare 20 partite. Numeri importantissimi non solo per una realtà come Piacenza, ma soprattutto per un movimento, quello del minibasket, che spesso fatica ad imporsi e a creare manifestazione di queste dimensioni.

Davide Giovanetti Responsabile Minibasket Bakery

“Si tratta di un’occasione che permette ai ragazzi di cimentarsi e socializzare con i propri coetanei, ma anche di misurare la propria preparazione gareggiando. Tutto lo staff tecnico della Bakery Basket è stato impegnato nel curare al meglio lo svolgimento della manifestazione, con la quale pubblicizziamo anche la città, facendola conoscere agli ospiti da altre regioni”.

La classifica finale

La seconda giornata dedicata alla categoria esordienti ha visto trionfare la formazione di Reggio Emilia, che ha battuto in una finale combattutissima gli ospiti del Modena Basket, allenati dal caro amico Biancorosso Claudio Coppeta.

Sul terzo gradino del podio si sono posizionati i lombardi del Basket team Pizzighettone. A posizionarsi rispettivamente al quarto, quinto e sesto posto le formazioni di Buster Verona, Assigeco e i padroni di casa della Bakery Basket. Al di là dell’aspetto più strettamente tecnico, quello che piaciuto molto è stato il clima di armonia e sportività.