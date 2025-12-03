A Piacenza crescono impieghi e risparmio, conti correnti in aumento del 2,4%

A fine settembre 2025, in provincia di Piacenza i prestiti erogati dal sistema del credito hanno registrato un aumento del 2,4% rispetto allo stesso periodo del 2024; gli impieghi bancari hanno così raggiunto i 6,3 miliardi di euro.

Secondo i dati della Banca d’Italia, analizzati dall’Ufficio Studi e Statistica della Camera di commercio dell’Emilia, la crescita ha interessato in particolare le imprese (+2,0%) e le famiglie consumatrici (+3,0%). Di segno opposto, invece, l’andamento delle pubbliche amministrazioni, che segnano un calo del 3,8%.

Le imprese continuano ad assorbire la quota principale degli impieghi bancari, ovvero il 55,7%, mentre alle famiglie è riconducibile il 42,4% del totale. Dei 3,5 miliardi di prestiti destinati alle aziende, il 76,9% ha riguardato le imprese medio-grandi.

All’interno del sistema produttivo, solo il comparto manifatturiero ha mostrato un incremento dei finanziamenti concessi (+9,1%), mentre gli altri settori hanno registrato flessioni rispetto a settembre 2024: -7,1% per l’edilizia e -2,4% per i servizi.

Il tasso di deterioramento del credito è salito dall’1,2%all’1,6%nell’arco di dodici mesi, a causa degli aumenti osservati nei comparti delle costruzioni, dei servizi e del manifatturiero.

Sul fronte del risparmio, i depositi sono cresciuti dell’1,1%, trainati principalmente dall’aumento dei conti correnti (+2,4%), raggiungendo quasi 10,3 miliardi di euro. Anche i titoli a custodia hanno registrato una variazione positiva, pari al 9,2%, per un valore complessivo molto vicino a quello dei depositi.

Il risparmio totale dei piacentini, dato dalla somma di depositi e titoli a custodia presso le banche, ha così raggiunto i 20,5 miliardi di euro alla fine del terzo trimestre 2025, con un incremento di 976 milioni rispetto a settembre 2024.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy