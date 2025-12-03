A Piacenza crescono impieghi e risparmio, conti correnti in aumento del 2,4%

A fine settembre 2025, in provincia di Piacenza i prestiti erogati dal sistema del credito hanno registrato un aumento del 2,4% rispetto allo stesso periodo del 2024; gli impieghi bancari hanno così raggiunto i 6,3 miliardi di euro.
Secondo i dati della Banca d’Italia, analizzati dall’Ufficio Studi e Statistica della Camera di commercio dell’Emilia, la crescita ha interessato in particolare le imprese (+2,0%) e le famiglie consumatrici (+3,0%). Di segno opposto, invece, l’andamento delle pubbliche amministrazioni, che segnano un calo del 3,8%.
Le imprese continuano ad assorbire la quota principale degli impieghi bancari, ovvero il 55,7%, mentre alle famiglie è riconducibile il 42,4% del totale. Dei 3,5 miliardi di prestiti destinati alle aziende, il 76,9% ha riguardato le imprese medio-grandi.
All’interno del sistema produttivo, solo il comparto manifatturiero ha mostrato un incremento dei finanziamenti concessi (+9,1%), mentre gli altri settori hanno registrato flessioni rispetto a settembre 2024: -7,1% per l’edilizia e -2,4% per i servizi.
Il tasso di deterioramento del credito è salito dall’1,2%all’1,6%nell’arco di dodici mesi, a causa degli aumenti osservati nei comparti delle costruzioni, dei servizi e del manifatturiero.
Sul fronte del risparmio, i depositi sono cresciuti dell’1,1%, trainati principalmente dall’aumento dei conti correnti (+2,4%), raggiungendo quasi 10,3 miliardi di euro. Anche i titoli a custodia hanno registrato una variazione positiva, pari al 9,2%, per un valore complessivo molto vicino a quello dei depositi.
Il risparmio totale dei piacentini, dato dalla somma di depositi e titoli a custodia presso le banche, ha così raggiunto i 20,5 miliardi di euro alla fine del terzo trimestre 2025, con un incremento di 976 milioni rispetto a settembre 2024.