Salute della donna, Fondazione Onda conferma il massimo punteggio per gli ospedali piacentini

Piacenza rinnova il suo impegno per una sanità attenta alle differenze di genere e ai bisogni specifici delle donne. Per il biennio 2026-2027 l’Azienda sanitaria ottiene nuovamente 3 Bollini rosa, il massimo punteggio assegnato da Fondazione Onda.

Il riconoscimento premia le strutture che offrono servizi di prevenzione, diagnosi e cura, non solo delle specifiche problematiche di salute femminile, ma anche di quelle patologie trasversali a uomini e donne, per cui vengono realizzati percorsi ’in ottica di genere’. La cerimonia di premiazione si è svolta nei giorni scorsi a Roma, al Ministero della Salute.

Il premio

I 370 ospedali premiati con il ‘Bollino’ acquisiscono un valore distintivo e differenziante nel panorama sanitario nazionale. “Costituiscono – scrive l’Osservatorio nazionale per la salute della donna – una rete virtuosa istituzionalmente riconosciuta, contraddistinta per l’impegno e l’attenzione alle esigenze di salute femminile e il supporto offerto alle donne nell’identificazione consapevole del luogo di cura più appropriato”. Tra le 18 specialità cliniche considerate per l’assegnazione del riconoscimento, quest’anno sono state inserite per la prima volta l’Oftalmologia e la Medicina del dolore ed è stata reintrodotta la Pediatria.

L’impegno dell’Ausl di Piacenza

“Il nostro impegno per una sanità che tenga conto delle specificità di genere – sottolinea il direttore generale Paola Bardasi – è parte integrante della mission aziendale. I Bollini Rosa riconoscono un lavoro corale che coinvolge i nostri ospedali e la rete territoriale, professionisti e servizi di supporto, con l’obiettivo di offrire alle donne percorsi completi, personalizzati e accoglienti in ogni fase della vita. È un risultato che ci rende orgogliosi e che ci sprona a rafforzare ulteriormente ciò che già funziona e a innovare”.

Salute donna, infanzia e adolescenza

Tra gli ambiti valorizzati da Fondazione Onda spicca l’area Salute donna, infanzia e adolescenza. Ostetricia e Ginecologia, insieme ai Consultori, propongono un percorso strutturato e ben consolidato: accompagnamento alla nascita e alla genitorialità, pianificazione preconcezionale in presenza di patologie materne, sorveglianza delle gravidanze oltre termine e patologiche, diagnosi prenatale non invasiva e invasiva (amniocentesi e villocentesi), banca del latte umano, centro raccolta sangue cordone ombelicale e servizi dedicati alla depressione in gravidanza e nel puerperio.

L’assistenza comprende percorsi di ginecologia lungo tutto l’arco della vita, dall’adolescenza all’età adulta fino alla menopausa, ed è arricchita da servizi dedicati a endometriosi, uro-ginecologia e pavimento pelvico, oltre alla possibilità di analgesia epidurale gratuita e a tecniche naturali e non farmacologiche per la gestione del dolore da parto, compreso il parto in acqua.

In ambito pediatrico, dove è attivo un Pronto soccorso H24, sono assicurati spazi dedicati per attività ludiche e di studio, il sostegno all’allattamento al seno, la gestione dei Disturbi del comportamento alimentare e la presa in carico di alcune malattie metaboliche. In rete con i consultori, sono assicurati anche servizi per le problematiche ginecologiche adolescenziali.

Il percorso senologico

Fondamentale il percorso senologico, organizzato all’interno della Breast Unit, basato su una presa in carico multidisciplinare che comprende screening per il tumore al seno, chirurgia dedicata, chirurgia plastica ricostruttiva, psiconcologia, consulenza genetico-oncologica con test BRCA, percorsi per pazienti ad alto rischio e servizi di riabilitazione, fisioterapia, valutazione fisiatrica, nutrizione e preservazione della fertilità. In stretto raccordo, l’Oncologia ginecologica e l’Oncologia medica garantiscono filiere complete di cura per i tumori femminili e per le patologie oncologiche più diffuse, con counselling genetico, terapie del dolore e cure palliative, consulenza telefonica continuativa per le pazienti in chemioterapia, ambulatori di medicina complementare e servizi di sostegno all’immagine corporea come l’ambulatorio di medicina estetica e il servizio parrucche.

L’attenzione alla salute della donna si estende alle altre specialità. In Cardiologia sono attivi gli ambulatori di prevenzione cardiovascolare, aritmologia, ipertensione e scompenso cardiaco, con percorsi mirati per le problematiche cardiovascolari in gravidanza e per le complicanze da terapie oncologiche. In Endocrinologia viene garantita una gestione delle patologie tiroidee anche in gravidanza. La Diabetologia offre gestione multidisciplinare, consulenza preconcezionale, percorsi per diabete in gravidanza, salute sessuale e riproduttiva e programmi educazionali per pazienti e familiari.

L’attenzione alla salute della donna coinvolge in modo trasversale molte altre specialità: Neurologia, Reumatologia, Pneumologia e Dermatologia offrono percorsi dedicati alle principali patologie femminili, con focus specifici nelle fasi più delicate della vita, tra i quali la menopausa; a queste si affiancano Medicina del dolore e Psichiatria, che integrano assistenza clinica e supporto psicologico. I Bollini Rosa valorizzano inoltre l’organizzazione aziendale per l’accoglienza delle vittime di violenza, con percorsi protetti in Pronto soccorso e una rete strutturata con Consultori, associazioni e Centri antiviolenza. Telemedicina e collaborazione con il Terzo settore completano un modello di cura sempre più sicuro, inclusivo e vicino alle donne.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy