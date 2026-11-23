A Piacenza il 12 e 13 dicembre torna “Creare”, il fascino dell’alto artigianato italiano. L’eccellenza del fatto a mano torna dunque protagonista in città con la mostra mercato natalizia dedicata all’alto artigianato e alla creatività italiana.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della bellezza, della qualità e dell’originalità, che riunirà cinquanta tra i migliori artigiani italiani, pronti a presentare opere uniche, creazioni di design e manufatti che raccontano il valore della tradizione e della lavorazione artigianale.

Un’occasione speciale per scoprire idee regalo originali, incontrare il talento degli artigiani e lasciarsi ispirare da un mondo fatto di passione, ricerca e creatività.

L’appuntamento è per sabato 12 e domenica 13 dicembre 2026, nella suggestiva cornice dell’Ex Chiesa del Carmine di Piacenza. L’ingresso è gratuito.