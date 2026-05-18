Controlli in Val Trebbia, 18 violazioni al codice della strada e due patenti ritirate in poche ore

Dalle 10 alle 20 di domenica 17 maggio servizio coordinato della Compagnia di Bobbio: 36 persone controllate, 23 mezzi verificati, 18 violazioni al Codice della Strada e due patenti ritirate.

I controlli

La Compagnia Carabinieri di Bobbio ha predisposto un articolato servizio coordinato di controllo del territorio lungo la SS 45 e sulle principali direttrici che conducono in Val Trebbia, con finalità prevalentemente preventive e di sicurezza stradale.

L’attività, intensificata in una giornata tradizionalmente caratterizzata da un consistente afflusso di automobilisti e motociclisti verso la vallata, ha avuto l’obiettivo di prevenire condotte di guida pericolose, comportamenti imprudenti e violazioni potenzialmente idonee a compromettere la sicurezza degli utenti della strada. Nel corso del servizio i militari hanno controllato 36 persone e 23 veicoli, accertando 18 violazioni al Codice della Strada. Sono state inoltre ritirate 2 patenti di guida, con una decurtazione complessiva di 62 punti e sanzioni amministrative per un importo totale di quasi 2.000 euro.

Esercizi commerciali

L’attenzione delle pattuglie dei carabinieri messe in campo, con l’ausilio anche dell’Aliquota Radiomobile di pronto intervento della Compagnia, non si è limitata alla sola circolazione stradale. Nel corso dell’attività sono stati infatti controllati anche 2 esercizi commerciali senza riscontrare alcuna violazione ma dove sono stati controllati alcuni avventori.

Durante la fascia oraria del servizio si sono registrati anche tre interventi per incidenti stradali. Il primo a Rivergaro, in località Cisiano, intorno alle 10:30, dove un uomo, dopo aver urtato con il proprio camion una recinzione, è sceso dal mezzo per verificare i danni ed è stato travolto dal veicolo, che si sarebbe rimesso in movimento a causa della pendenza.

L’uomo è stato soccorso e non avrebbe riportato lesioni gravi. Sempre lungo la SS 45 all’altezza dell’incrocio Cento Merli, i carabinieri sono intervenuti per un sinistro tra un’autovettura e un motociclo, avvenuto, secondo una prima ricostruzione, a seguito di un tamponamento. Il motociclista, ferito ma non in pericolo di vita, è stato trasportato all’ospedale di Piacenza.

Un terzo incidente si è verificato in località Losso di Ottone, dove un giovane motociclista ha perso autonomamente il controllo del mezzo, finendo fuori dalla sede stradale. Anche in questo caso sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti, mentre il conducente è stato trasportato all’ospedale di Bobbio.

Il bilancio

Il bilancio complessivo conferma l’efficacia del dispositivo preventivo messo in campo dalla Compagnia Carabinieri di Bobbio: grazie all’elevata attenzione lungo una delle arterie più frequentate per l’accesso alla Val Trebbia, i sinistri registrati sono stati soltanto tre e, dalle prime ricostruzioni, non appaiono direttamente riconducibili a condotte di guida particolarmente pericolose o spericolate. Un risultato che evidenzia come la presenza capillare delle pattuglie abbia contribuito concretamente a contenere i rischi e a garantire maggiore sicurezza lungo la SS 45.

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