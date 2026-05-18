Nuova sede per la Cgil a Bobbio, giovedì 21 maggio l’inaugurazione

Una nuova sede della Cgil a Bobbio, intitolata al compianto Piermarco Stefli, già presidente Anpi, verrà inaugurata giovedì 21 maggio alle ore 10:30 in via Del Castellaro, 11. Nell’occasione, per il taglio del nastro dei nuovi locali, saranno presenti i vertici dell’amministrazione comunale di Bobbio, il segretario generale della Camera del Lavoro di Piacenza, Ivo Bussacchini, il segretario generale dello Spi Cgil di Piacenza, Claudio Malcalza, e il capolega Spi di Bobbio, Claudio Zago.
Nei nuovi spazi troveranno posto i servizi per tutti i cittadini dell’Inca e del Caaf. All’inaugurazione tutti i cittadini sono invitati.