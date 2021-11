Cortemaggiore, abitazione e magazzino avvolti dalle fiamme: operazioni in corso, danni ingenti

Cortemaggiore, vasto incendio in un magazzino e in una casa in via Libertà. Le fiamme hanno iniziato a divampare nella prima mattinata di oggi venerdì 12 novembre.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco di Piacenza e Fiorenzuola giunti a Cortemaggiore con cinque mezzi considerata l’importanza dell’incendio. Sul posto anche la polizia locale Unione Bassa Valdarda e le ambulanze del 118: non è ancora chiaro se vi siano feriti o persone intossicate, quel che è certo è che gli abitanti della struttura sono stati messi in salvo ed evacuati prima che la situazione degenerasse.

Le fiamme altissime sono scaturite all’interno di un’abitazione per cause ancora da chiarire: in poco tempo le lingue di fuoco hanno iniziato a lambire anche un magazzino adiacente alla casa. E’ ovviamente prematuro un primo bilancio, anche se la conta dei danni appare davvero ingente.

Pare che all’interno dell’abitazione fossero presenti anche bombole di gas, allontanate dalla struttura prima che accadesse il peggio.

A breve aggiornamenti.