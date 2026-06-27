Accoltellamento alla Caritas, dopo il viaggio da incubo fino al CPR di Caltanissetta l’autore dell’aggressione è stato rimpatriato

Rimpatriato ieri il cittadino straniero autore dell’accoltellamento alla Caritas di Piacenza. L’uomo aveva reso particolarmente complesso il trasporto fino al C.P.R. di Caltanissetta, dando in escandescenze in più di una occasione.

A seguito del complesso accompagnamento presso il C.P.R. di Caltanissetta avvenuto il 19 giugno scorso, si è concluso definitivamente l’iter di espulsione a carico del cittadino straniero irregolare.

L’uomo, un soggetto dall’elevata pericolosità sociale e protagonista di gravi episodi delittuosi che hanno a lungo minato la sicurezza e la tranquillità della cittadinanza piacentina, è stato rimpatriato ieri nel suo Paese d’origine a seguito della convalida del provvedimento.

L’operazione testimonia nei fatti l’operosità quotidiana della Polizia di Stato e l’efficacia degli strumenti normativi, uniti nel comune obiettivo di proteggere la legalità, la cittadinanza e l’intera nazione.

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