In stato di agitazione in via Radini Tedeschi, aggredisce i poliziotti con botte e morsi: bloccato con il taser

Aggredisce i poliziotti, bloccato col taser. Movimentato episodio questo pomeriggio in via Radini Tedeschi. Alcuni passanti hanno chiamato il 118 notando un giovane, un 30enne piacentino, in stato di agitazione lungo la via. Sul posto sono intervenuti i sanitari, ma il comportamento del ragazzo, per nulla collaborativo probabilmente a causa dell’assunzione di droghe, ha convinto gli operatori a chiedere l’intervento della polizia.

Sul posto sono giunte le volanti. Gli agenti hanno provato ad avvicinare il soggetto ma quest’ultimo di tutta risposta li ha aggrediti, addirittura arrivando a mordere la mano di uno di loro.

Alla fine, per bloccarlo e renderlo inoffensivo, gli agenti hanno utilizzato il taser. A quel punto i sanitari hanno potuto sedare l’uomo per poi portarlo in ospedale.