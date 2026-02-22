Aggressione al figlio di Taugourdeau, il Piacenza condanna il gesto: “Comportamenti incompatibili con i valori sportivi”

In merito all’episodio di violenza verificatosi all’interno del settore Tribuna dello stadio Garilli al termine della gara odierna tra Piacenza e Pro Palazzolo che ha visto coinvolte due persone responsabili di un’aggressione ai danni del figlio minorenne di un calciatore biancorosso (Taugourdeau, ndr), il Piacenza Calcio informa che sono già state avviate le procedure interne di verifica e che la società adotterà tutti i provvedimenti necessari, collaborando pienamente con le autorità competenti, affinché venga fatta piena chiarezza sull’accaduto e vengano applicate le sanzioni previste.

Il Piacenza Calcio, nel condannare con fermezza qualsiasi forma di violenza, verbale o fisica e nel ribadire che tali comportamenti sono totalmente incompatibili con i valori sportivi, educativi e civili che il club promuove da sempre, continuerà a lavorare con determinazione per garantire che lo stadio resti un luogo sicuro, accogliente e adatto a tutti coloro che vivono il calcio come un momento di condivisione e rispetto.

Infine, il club desidera rivolgere un pensiero particolare al calciatore biancorosso e a suo figlio minorenne, toccati loro malgrado dall’accaduto, esprimendo totale solidarietà e sostegno.

