Era ai domiciliari ma usava i permessi per giocare d’azzardo e spacciare droga, 27enne in carcere

Al culmine di una serie di appostamenti ed un’accurata attività investigativa della Squadra Mobile di Piacenza, è stata data esecuzione ad un’ordinanza di custodia in carcere a carico di un cittadino albanese classe 1999.

Nel corso dei quotidiani servizi antidroga, a marzo gli investigatori avevano notato un cittadino albanese a bordo di una vettura utilitaria, che compiva sospetti incontri con presunti tossicomani della città, come se portasse lo stupefacente direttamente al domicilio degli assuntori.

Alla guida del veicolo, avevano notato un cittadino albanese che già era stato arrestato dagli stessi investigatori perché trovato in possesso di quasi 600 grammi di cocaina la scorsa estate, che era stato condannato ad una pena di quasi tre anni di reclusione, e che stava scontando con il beneficio della detenzione domiciliare, con il permesso di assentarsi per le indispensabili esigenze di vita.

Tali permessi venivano sfruttati dall’uomo per recarsi a giocare d’azzardo e per spacciare la dettaglio cocaina.

Gli investigatori hanno ricostruito una nuova ventina di cessioni di cocaina, sanzionando amministrativamente un assuntore di sostanza stupefacente, che è stato anche denunciato per favoreggiamento personale avendo rilasciato dichiarazioni agli investigatori volte a tutelare il suo pusher di fiducia.

Nel primo pomeriggio di sabato, gli investigatori hanno notificato allo spacciatore l’ordinanza di custodia in carcere direttamente presso la casa circondariale di Piacenza, dove lo spacciatore era recluso da alcune settimane in quanto le segnalazioni operate dalla Squadra Mobile alla Magistratura di Sorveglianza, avevano causato la revoca della detenzione domiciliare per la condanna per i fatti di questa estate, con il ripristino della detenzione in carcere.

L’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti in città continua quotidianamente da parte della Polizia di Stato, con servizi in borghese e con i colori d’istituto.

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