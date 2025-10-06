Al PalabancaEventi appuntamento con la musica jazz lunedì 8 ottobre

Appuntamento speciale – lunedì 6 ottobre, ore 18, al PalabancaEventi di via Mazzini – dedicato al jazz. “Astri in jazz” – questo il titolo del concerto organizzato dalla Banca di Piacenza e dagli Amici della Lirica – avrà come protagonista l’Asteria Jazz Trio, formato da giovani musicisti cresciuti con una solida formazione classica al Conservatorio Nicolini di Piacenza e al Conservatorio “A. Boito” di Parma, che da alcuni anni hanno intrapreso un percorso jazzistico, raccogliendo consensi di pubblico e critica per la freschezza delle loro interpretazioni.
Il programma della serata propone un viaggio attraverso alcuni dei brani più iconici del repertorio jazz internazionale, spaziando da grandi maestri come Charlie Parker, Count Basie, Dizzy Gillespie e Charles Mingus, fino a pagine indimenticabili di standard che hanno fatto la storia, come Fly Me To The Moon o Autumn Leaves. Non mancheranno inoltre incursioni nella musica da film, con omaggi a Bernard Herrmann, Randy Newman e Justin Hurwitz, e sorprendenti riletture di celebri composizioni.
Un concerto che unisce energia, eleganza e passione, con la freschezza di tre giovani musicisti pronti a portare sul palco tutto il fascino del jazz.
Ingresso con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).