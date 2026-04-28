Nuvole in città, percorso guidato dalla Galleria Biffi Arte a XNL Piacenza il 2 maggio

Sabato 2 maggio alle ore 11.00 con Nuvole in città, XNL Piacenza propone un percorso guidato che mette in dialogo la mostra Abitare il cielo. Il poema delle nuvole di Alberto Bertoldi in corsoalla Galleria Biffi e il progetto espositivo Oltre le nuvole. Beyond the Clouds negli spazi di XNL Piacenza, costruendo un itinerario tra arte contemporanea, patrimonio urbano e visioni del cielo attraverso luoghi significativi della città. Il percorso è gratuito e a partecipazione libera; è richiesto il biglietto di ingresso alla mostra presso XNL Piacenza.

L’itinerario comincia alla Galleria Biffi Arte, dove, fino al 16 maggio, è in corso Abitare il cielo. Il poema delle nuvole di Alberto Bertoldi,mostra personale dell’artista curata da Susanna Gualazzini, che sviluppa una ricerca pittorica incentrata sul tema del cielo e delle nuvole, intese come soglie percettive e luoghi di sospensione tra realtà e immaginazione. Le opere di Bertoldi costruiscono paesaggi celesti in cui luce, colore e metamorfosi diventano strumenti di indagine sul mutamento e l’impermanenza.

Dalla galleria il percorso prosegue all’esterno, in una passeggiata a tappe attraverso la città, alla scoperta di tracce e rappresentazioni del cielo nell’arte e nel paesaggio urbano, con una tappa, in particolare, nella Basilica di Sant’Antonino, alla scoperta delle nuvole ritratte dal Gavassetti sulle volte del presbiterio e dal De Longe nei suoi dipinti.

Il percorso si conclude a XNL Piacenza, dove il pubblico è accompagnato alla visita della mostra Oltre le nuvole. Beyond the Clouds, progetto articolato in una mostra d’arte, un trittico teatrale e un percorso sonoro dedicati all’immaginario contemporaneo del cielo e delle sue metamorfosi, promosso da Rete Cultura Piacenza, curato da Chiara Gatti, Paola Pedrazzini e Gianmarco Romiti con la partecipazione del collettivo Storyville, in programma fino al 5 luglio.

In Oltre le nuvole. Beyond the Clouds, le nuvole sono raccontate dalle opere di venti artisti del presente e del passato, come fenomeno meteorologico e come oggetto di fascinazione e interpretazione simbolica, diventando uno spazio di riflessione tra visibile e invisibile, allegoria di tensioni, desideri e trasformazioni, attraversando la storia dell’arte come metafora del pensiero e dell’immaginazione.

Il programma Nuvole in città è condotto e curato da Chiara Gatti, co-curatrice della mostra XNL, e Susanna Gualazzini, curatrice di Biffi Arte, con la partecipazione dell’artista Alberto Bertoldi.

«Iniziative come quella che presentiamo oggi, hanno origine e insieme rafforzano quella rete di collaborazioni fra istituzioni e spazi culturali, anche privati, su cui si fonda il sistema cittadino del contemporaneo – sottolinea il vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Mario Magnelli -, una rete entro cui XNL fin dall’origine si impegna ad agire nel segno dell’apertura e del dialogo, nei confronti di tutti coloro che operano in questo settore».

«Simbolo della tensione verso l’altrove, allegoria di stati d’animo, rappresentazione del divino e del potere, il fascino delle nuvole ha ispirato nei secoli artisti, poeti, musicisti – ricorda la curatrice della mostra Oltre le nuvole Chiara Gatti -, questo percorso si offre al visitatore come l’occasione per vistare le esposizioni di XNL e di Biffi Arte e anche per ammirare con occhi nuovi opere del patrimonio locale che restituiscono frammenti suggestivi della vasta portata di senso che il cielo porta con sé».

La curator della Galleria Biffi Arte e della mostra di Bertoldi Susanna Gualazzini commenta così l’iniziativa: «Il 2 maggio offrirà una bella occasione di condivisione del pensiero: il cielo, inteso come “schermo primario”, luogo di varchi e spazio liminare di trasformazioni, è un tema affascinante, denso di possibilità espressive; ma sarà anche e soprattutto occasione di collaborazione fra due realtà attive sul territorio, e oltre, per la promozione e la diffusione delle arti, nella pluralità dei loro linguaggi». Dell’opera di Alberto Bertoldi mette in luce come essa «viva dell’invito invito ad “abitare il cielo”: come prossimità all’origine e come possibilità di vivere, qui e ora, in una immanenza intrisa di poetica trascendenza».

NUVOLE IN CITTÀ

Sabato 2 maggio ore 11.00

Percorso guidato dalla Galleria Biffi Arte a XNL Piacenza.

A cura di

Chiara Gatti, co-curatrice della mostra Oltre le nuvole

Susana Gualazzini, curator Biffi Arte e mostra Abitare il cielo

e con la partecipazione dell’artista Alberto Bertoldi

Punto di partenza, ore 11: Galleria Biffi via Chiapponi 39

Punto di arrivo: XNL Piacenza, via Santa Franca 36

Il percorso guidato è a partecipazione gratuita. (È richiesto il biglietto d’ingresso a XNL)

Per info e prenotazioni: info@xnlpiacenza.it

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